Daniel González defendió el RIGI y aseguró que: «va a generar 200.000 empleos directos e indirectos»

Daniel González defendió el RIGI y aseguró que los proyectos ya movilizan a 900 proveedores locales. Foto archivo.

El secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel Gonzáles, quien además es miembro del Comité Evaluador del RIGI, brindó declaraciones recientemente sobre el impacto que el régimen trae para el empelo en el país.

Cuando hablamos de RIGI, tenemos que tener en cuenta que se trata del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) que ya comenzó a moldear un nuevo escenario económico en la Argentina. Con proyectos por más de US$93.000 millones, el esquema impulsado por el Gobierno nacional se consolidó como una de las principales herramientas para atraer capital extranjero y acelerar desarrollos vinculados a minería, petróleo y gas.

Aprobado en 2024 como parte de la Ley Bases, el RIGI establece un marco de estabilidad fiscal, aduanera y regulatoria por 30 años para proyectos superiores a US$200 millones. El objetivo oficial es generar previsibilidad para sectores estratégicos capaces de incrementar exportaciones, generar empleo y aumentar el ingreso de divisas.

Desde su reglamentación en agosto de 2024, el régimen acumula 36 proyectos presentados por casi US$93.000 millones. De ese total, 20 iniciativas ya fueron aprobadas, por unos US$30.000 millones , mientras que solo una fue rechazada hasta el momento. El plazo de adhesión, originalmente previsto hasta julio de 2026, fue prorrogado por doce meses adicionales para acompañar proyectos que requieren mayores tiempos de maduración.

La minería aparece como el sector dominante dentro del esquema. Las inversiones proyectadas superan los US$46.000 millones y tienen al cobre como principal protagonista, con compromisos cercanos a US$34.700 millones distribuidos en cinco grandes proyectos. En total, el sector minero concentra 20 iniciativas, de las cuales siete ya fueron aprobadas por unos US$8.100 millones.

En diálogo con Radio Mitre, el funcionario afirmó que «es falso que el RIGI solo beneficia a las empresas extranjeras y que no genera empleos» y aseguró que las iniciativas aprobadas hasta el momento ya movilizaron «casi 900 empresas proveedoras locales», lo que, según indicó, representa «trabajo real y 100% argentino».

González sostuvo además que el esquema de inversiones mantiene una importante participación de capital nacional. Según precisó, hasta el momento el 60% de las inversiones aprobadas corresponden a capitales extranjeros, mientras que el 40% restante son de origen argentino.

En ese marco, estimó que el conjunto de los proyectos generará alrededor de 200.000 puestos de trabajo, entre empleos directos e indirectos.

Un modelo que apunta al desarrollo

El funcionario también defendió el desarrollo de los recursos naturales como eje de crecimiento económico. «No nos tiene que dar vergüenza ser un país rico en recursos naturales y estar dispuestos a desarrollarlos en forma responsable», afirmó.

Además, adelantó que el Gobierno trabaja en un esquema que denominó «Súper RIGI», orientado a promover una mayor industrialización de las inversiones. «Con el Súper RIGI queremos que se industrialicen y que se creen nuevas industrias«, señaló.

Respecto al funcionamiento del régimen, González destacó que el proceso de aprobación de proyectos cuenta con controles y negó que exista discrecionalidad. «Es un régimen absolutamente transparente. El ministro Luis Caputo se aseguró de que nadie tuviera la lapicera mágica; cada proyecto tiene que pasar por un comité evaluador integrado por ocho secretarios de Estado», explicó.

Hasta el momento, la minería y la energía ganan el podio en la totalidad de proyectos presentados, entre ellos se encuentran: