«El método Scaloni»: la serie sobre el DT campeón del mundo que se estrenará en Flow
La serie documental abordará el ciclo de Lionel Scaloni al frente de la Selección Argentina, con entrevistas exclusivas, material inédito y un recorrido por el liderazgo que llevó al equipo a lo más alto.
«El método Scaloni», la nueva serie documental centrada en el proceso de Lionel Scaloni como entrenador de la Selección Argentina, comenzó su rodaje y se estrenará próximamente en la plataforma on demand Flow.
La producción, dirigida por Diego Peskins y realizada por Virgen Films, estará compuesta por tres episodios de 30 minutos cada uno. A lo largo de la serie se desarrollarán los pilares del denominado “método Scaloni”, el sistema de trabajo y gestión que condujo al seleccionado nacional a la obtención de los títulos más importantes de su historia reciente.
La docuserie incluirá entrevistas exclusivas con el propio entrenador y los integrantes de su cuerpo técnico, además de material de archivo inédito y un seguimiento cercano de la intimidad del plantel durante el proceso.
El enfoque no será únicamente deportivo. La propuesta buscará profundizar también en el costado personal y emocional del oriundo de Pujato, quien asumió el cargo sin experiencia previa y, en medio de cuestionamientos y un contexto adverso, logró consolidar un proyecto basado en valores, cohesión grupal y convicciones firmes.
Además, la serie intentará revelar historias poco conocidas del proceso y ofrecer una mirada distinta sobre la construcción de liderazgo dentro del grupo. El especialista Fabián Jalife participó con su visión y asesoramiento, aportando una perspectiva vinculada a la gestión humana y psicológica del plantel.
