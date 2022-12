Julia Strada: “El aumento por suma fija permitiría una rápida recuperación del salario real”

Uno de los debates que tiene lugar hace semanas en relación a la dinámica del salario real, es la posibilidad de otorgar un incremento salarial de suma fija y por decreto, o en cambio determinar un bono de fin de año. En referencia a ello dialogó con PULSO, la Doctora en Desarrollo Económico y directora del Banco Nación, Julia Strada. La especialista fundamentó las razones por las cuales es necesaria una recomposición de los ingresos en pesos.

PREGUNTA: ¿Es mejor un aumento de suma fija o un bono?

RESPUESTA: Desde el CEPA entendemos que es necesario un aumento de suma fija para recomponer salarios. El bono es algo que te dan a probar por un tiempo y luego te lo sacan, es un beneficio temporal que no puede ser interpretado como una recomposición de ingresos. Los bonos no están demás, pero que la Argentina está discutiendo es como resolver el atraso de los salarios en términos reales, luego de dos sub etapas: la gestión Macri y la pandemia. En cualquiera de las series que mide la evolución de los salarios reales, hay dos “toboganes” de caída, uno va del 2016 al 2019 y otro a mediados de 2020. Luego de eso hay una especie de “estabilización” en esos niveles más bajos de salario real.

P: ¿Es posible recomponer salarios de una sola vez y por decreto?

R: Es evidente que no. Según nuestros cálculos, para recuperar el poder adquisitivo que tenía el salario en diciembre de 2015, es necesaria una suma fija de $46.500. Es probable que eso no sea posible hoy para las empresas y el Estado. Pero es necesario empezar a recomponer, porque los salarios han quedado muy retrasados respecto al costo de vida. Es decir, han quedado distorsionados los precios relativos.

P: El gobierno ya utilizó esta herramienta en enero de 2020…

R: Efectivamente. Fue por decreto, primero para la actividad privada y luego también para el sector público nacional, y hubo provincias que adhirieron. Al mirar los datos lo que resulta es que esa suma fija de enero de 2020 generó una fuerte suba del poder adquisitivo en febrero y marzo de ese año, y pese a la enorme caída que generó la pandemia, ese año los salarios registrados empataron la carrera con los precios.

P: ¿Hay un fundamento relacionado a la productividad en el aumento por suma fija?

R: Los datos muestran que ha habido un enorme salto de productividad que no ha tenido su correlato en una mejora de los salarios. Nuestras estimaciones indican que la diferencia entre productividad por puesto y salario real, llega al 13% en el sector privado. En pocas palabras, los puestos de trabajo rinden más. Tenes la misma cantidad de trabajadores para el mismo producto. Pero el dato puesto en el marco de un nivel de actividad que viene creciendo, implica que el aumento de suma fija puede ser afrontado por las empresas.

El “Dolar Soja I” logró resolver al mismo tiempo la ecuación dólares y la ecuación pesos. A ello se suma la mejora en la relación con los Estados Unidos. Es decir que en el tercer trimestre el escenario del FMI se despeja fuerte, y eso es positivo.

P: ¿Se puede generalizar esa afirmación respecto al conjunto de las empresas?

R: Siempre va a haber casuistica, y seguramente habrá alguna empresa que tenga dificultades. Pero no se puede utilizar la casuistica para contraponer la estadística. Las series del INDEC en cuanto a la generación del valor agregado bruto, indica que el conjunto de los agregados económicos han crecido. Significa que la mayoría de las empresas han mejorado la productividad y enfrentan salarios más chicos. Tal vez se pueden establecer herramientas para acompañar los casos de las empresas en dificultades. Pero todo esto debiera enmarcarse además en un sendero de reducción de la inflación.

P: ¿Por qué cree que la mayor resistencia al aumento por suma fija viene ser sector sindical?

R: Honestamente me genera curiosidad. Creo que para un dirigente sindical no debiera haber mejor logro que traer un beneficio como este a sus afiliados. Me da la sensación que el debate “suma fija” o “bono” fue traducido en clave de interna del Frente de Todos. Cuando eso pasa, se pone primero el “qué pienso de quien lo plantea” y luego el “qué es lo que se plantea”. Yo entiendo que la suma fija no compite con la lucha sindical, sino que la refuerza.

P: ¿Qué opina de las últimas medidas económicas?

R: Cuando llegó Sergio Massa al ministerio de economía, el principal riesgo inminente era incumplir las metas del tercer trimestre establecidas en el acuerdo con el FMI. Veníamos en una dinámica de emisión para sostener los títulos públicos, no llegábamos con el déficit fiscal, y no teníamos dólares. En ese sentido el “Dolar Soja I” logró resolver al mismo tiempo la ecuación dólares y la ecuación pesos. A ello se suma la mejora en la relación con los Estados Unidos. Es decir que en el tercer trimestre el escenario del FMI se despeja fuerte, y eso es positivo, más allá de nuestra mirada crítica respecto al acuerdo. El “Dolar Soja II” terminará de consolidar ese escenario en diciembre.

P: No obstante se comienza a criticar “el ajuste”…

R: Desde nuestra mirada siempre el ajuste es algo a combatir, por una cuestión de principios. Cualquier tipo de ajuste sobre partidas que tienen que ver con lo social, con cuestiones de género, o de índole sanitarias, son un problema. Pero cuando llega Massa, encuentra un ministerio de economía que debía cumplir la meta con el Fondo, para acceder al desembolso, y evitar así una corrida y una devaluación. Así como existe un marco teórico y un conjunto de principios, también uno cuenta con diferentes herramientas, y las herramientas no tienen ideología. Son necesarias para alcanzar determinados objetivos, porque se imponen en la realidad en materia de política económica, entonces uno se vuelve más pragmático.

PERFIL

Tiene 33 años. Es Licenciada en Ciencias Políticas, Universidad Nacional de Rosario (UNR), Magíster en Economía Política (FLACSO) y Doctora en Desarrollo Económico, Universidad Nacional de Quilmes (UNQ).

Se desempeñó como columnista económica en la señal C5N.

En 2020 fue designada en el directorio del Banco Provincia de Buenos Aires, y desde mediados de 2021 es directora en Banco Nación.