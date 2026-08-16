Las ventas por el Día del Niño bajaron 2,5% con respecto al 2025, según CAME: el ticket promedio fue de $45.892

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informó que las ventas por el Día del Niño cayeron 2,5% con respecto al 2025. La caída fue generalizada en todos los rubros relevados y marcaron que las promociones por la fecha no lograron quebrar la tendencia negativa del mes.

Según el informe, el 81,2% de los comercios encuestados realizaron acciones promocionales, entre las cuales se destacaron la financiación con tarjetas (55,3%) y los descuentos en efectivos (46,2%). Aún así, el gasto promedio se situó en $45.892, una suba del 0,8% con respecto al año pasado en términos reales.

«A pesar de los esfuerzos comerciales orientados a captar volumen mediante descuentos agresivos y cuotas, la demanda respondió de manera selectiva, postergada y se volcó hacia tickets de menor escala«, indicó el informe sobre los criterios de consumo.

Sobre las expectativas de los comerciantes, un 14,7% logró un balance favorable respecto a lo esperado (12,7% mejor y 2% mucho mejor). Por otra parte, un 41,7% manifestó que la fecha estuvo por debajo de sus estimaciones (38,1% peor y 3,6% mucho peor).

En este sentido,apenas el 9,1% de los comercios encuestados respondió que la fecha resultó clave para dinamizar el mes, mientras que un 36% dijo que sumó movimiento, pero no alteró el panorama general; por último, un 35,5% reportó un impacto moderado y un 19,3% señaló una nula incidencia en sus ventas.

Día del Niño 2026: caídas generalizadas en todos los rubros de ventas

La totalidad de los cinco rubros relevados registró contracciones interanuales en sus niveles de venta frente a 2025. Las caídas más pronunciadas se observaron en Juguetería (-4,8%) e Indumentaria (-4,1%), seguidas por Calzado y marroquinería (-3,1%). En tanto, Librería (-1,8%) y Equipos de audio y video, celulares y accesorios (-1%) exhibieron los retrocesos más moderados del período.

Calzado y marroquinería. El ticket promedio se ubicó en $50.680 . «Los comercios adoptaron esquemas comerciales agresivos basados en descuentos directos y planes de financiación para traccionar liquidez, resignando margen de rentabilidad en un mercado altamente competitivo y dependiente de las promociones de última hora».

El ticket promedio se ubicó en . «Los comercios adoptaron esquemas comerciales agresivos basados en descuentos directos y planes de financiación para traccionar liquidez, en un mercado altamente competitivo y dependiente de las promociones de última hora». Equipos de audio y video, celulares y accesorios. El ticket promedio de compra se ubicó en torno a los $51.136 . La demanda se concentró predominantemente en productos complementarios y de menor valor unitario, como accesorios y parlantes portátiles . «La operatoria comercial dependió casi exclusivamente de opciones de financiamiento en hasta tres cuotas, limitadas por los comercios para preservar márgenes ante el costo financiero, y con una marcada dispersión en los resultados según la gama de productos ofrecida», detallaron.

El ticket promedio de compra se ubicó en torno a los . La demanda se concentró predominantemente en productos complementarios y de menor valor unitario, como . «La operatoria comercial dependió casi exclusivamente de opciones de financiamiento en hasta tres cuotas, limitadas por los comercios para preservar márgenes ante el costo financiero, y con una marcada dispersión en los resultados según la gama de productos ofrecida», detallaron. Indumentaria y accesorios. El ticket de compra promedio se ubicó en $42.344 . «Para hacer frente a la caída de actividad previa y obtener liquidez, los comerciantes aplicaron descuentos. Eso permitió sostener los volúmenes en niveles similares o levemente inferiores al año anterior, aunque en un marco de márgenes acotados y moderada afluencia», indicaron.

El ticket de compra promedio se ubicó en . «Para hacer frente a la caída de actividad previa y obtener liquidez, los comerciantes aplicaron descuentos. Eso permitió sostener los volúmenes en niveles similares o levemente inferiores al año anterior, aunque en un marco de márgenes acotados y moderada afluencia», indicaron. Juguetería. El ticket promedio se ubicó en $45.038 . «Fue la caída más pronunciada del relevamiento», reportaron y añadieron que «la demanda se inclinó preferentemente hacia artículos de menor costo y compras de último momento, en un contexto de intensa competencia frente a bazares con opciones de bajo precio, plataformas electrónicas, productos importados y ferias informales».

El ticket promedio se ubicó en . «Fue la caída más pronunciada del relevamiento», reportaron y añadieron que «la demanda se inclinó preferentemente hacia artículos de menor costo y compras de último momento, en un contexto de intensa competencia frente a bazares con opciones de bajo precio, plataformas electrónicas, productos importados y ferias informales». Librería. El ticket promedio se ubicó en $38.279. «Los comercios recurrieron a esquemas de descuentos y promociones especiales, con una salida orientada casi exclusivamente a títulos de menor formato y bajo costo unitario», sentenciaron y aclararon que «se manifestó una pérdida de relevancia relativa del libro como opción de obsequio frente a otros rubros tradicionales de la fecha».

Polémica por los datos de consumo entre CAME y Galperín

El nivel de consumo en la Argentina volvió a quedar en el centro del debate público. Mientras los relevamientos tradicionales sobre el comercio pyme con locales a la calle arrojaron una nueva contracción de las ventas durante julio 2026, el ecosistema digital mostró otra cara, lo que desató un cruce de interpretaciones liderado por el fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin, que fue avalado por el propio presidente Javier Milei.

De acuerdo con los datos del documento oficial de CAME, las ventas minoristas del sector pyme registraron en julio una caída del 3,8% respecto a igual mes del año pasado. La retracción también se sintió a corto plazo, con una contracción del 2,1% frente a junio.

De esta forma, el comercio tradicional acumuló un retroceso general del 2,7% durante los primeros siete meses de 2026.

La entidad empresaria explicó que esta desaceleración interanual se debe, fundamentalmente, al agotamiento de la liquidez extraordinaria que había aportado el cobro del aguinaldo en junio. A este factor se le sumó el impacto de las tarifas de los servicios invernales sobre el presupuesto de las familias, lo que derivó en una demanda netamente «defensiva».

Los consumidores -concluye el informe- priorizaron artículos de primera necesidad o insumos de reposición inmediata, postergando la compra de bienes durables.

Este escenario de estricta cautela financiera se reflejó en las vidrieras de casi todos los rubros, ya que seis de los siete sectores relevados por CAME terminaron el mes en rojo. Las caídas más pronunciadas se concentraron en Textil e indumentaria (-5,6%), Bazar, decoración y muebles (-5,5%), y Alimentos y bebidas (-5,4%).

La única excepción a la regla fue el rubro de Ferretería y materiales para la construcción, que logró un avance interanual del 1%.

Sin embargo, en medio del declive general de la presencialidad, el propio informe de la confederación arrojó un dato que anticipaba el debate tecnológico que vendría después: durante julio, las ventas online realizadas por esos mismos comercios pyme experimentaron un fuerte incremento interanual del 14,9%.

En su último informe (de junio 2026), el salto del comercio online fue del 15,2% interanual, con una suba intermensual desestacionalizada del 3,7%. Sin embargo, apuntaron que este desempeño no logra compensar de manera total la contracción observada en la modalidad presencial.

a publicación de estos indicadores generó un fuerte contrapunto por parte de los referentes de la nueva economía. El fundador y exCEO de Mercado Libre, Marcos Galperin, se volcó a la red social X para cuestionar la representatividad de la métrica tradicional y contrastarla con el explosivo volumen de operaciones de su propia plataforma.

El empresario planteó que se debería comparar el volumen total de transacciones que mide la cámara empresaria frente a lo que moviliza Mercado Libre en el país, cifra que, según precisó, experimentó un crecimiento del 38% en moneda constante durante el último trimestre.

«Algo me dice que el volumen de Mercado Libre es mayor a todo lo que mide la CAME y nadie parece tenerlo en cuenta al anunciar el estado del consumo», objetó Galperin, instalando la duda sobre si los comercios físicos a la calle siguen siendo el termómetro definitivo para medir la economía a nivel nacional o si simplemente el consumo se trasladó de formato.

El dardo del empresario no pasó desapercibido en la Casa Rosada. El presidente Javier Milei, como siempre muy activo en redes sociales, avaló públicamente el planteo del directivo y calificó su cuestionamiento a las métricas tradicionales con una de sus expresiones de cabecera: «Masterclass» (es decir: clase magistral).

El cruce de datos se produce pocos días después de que la compañía de Galperin presentara su balance trimestral con resultados históricos. Tal como destacó La Nación, el gigante del comercio electrónico reportó ingresos netos de 10.169 millones de dólares en el período abril-junio, un salto del 50% interanual que marca su ritmo de expansión más acelerado de los últimos cuatro años y que respalda su postura sobre el volumen del negocio digital frente al comercio tradicional.