La compresión de rendimientos en la tasa fija y las señales de desinflación

A la baja. La inflación quebró la tendencia en abril, y el mercado comienza a incorporar el dato en expectativas.

Por Ezequiel Vega (PIN Capital)

El mercado de deuda en pesos continúa mostrando una marcada compresión en los rendimientos de los instrumentos a tasa fija, en particular en el segmento de Letras del Tesoro Capitalizables (LECAP). En las últimas licitaciones del Ministerio de Economía, se observa una clara convalidación de tasas por debajo del 30% nominal anual (TNA), consolidando una tendencia descendente que ya se venía reflejando en el mercado secundario.



Actualmente, la curva de LECAP presenta rendimientos que oscilan entre el 23,7% y el 32,3% de TIR, dependiendo del plazo. En el tramo corto, la letra con vencimiento en junio S12J6 opera con una TIR del 23,72%, lo que implica una Tasa Efectiva Mensual (TEM) cercana al 1,79%. Por su parte, la letra de julio S17L6 rinde 24,88% de TIR, equivalente a una TEM de 1,87%.



En el tramo medio de la curva, los instrumentos continúan mostrando tasas relativamente homogéneas.

La LECAP de agosto S31G6 presenta una TIR del 30,13% (TEM 2,22%), mientras que la de septiembre S30S6 se ubica en 27,31% (TEM 2,03%). Más adelante, la letra de octubre S30O6 rinde 25,40% (TEM 1,91%) y la de noviembre S30N6 se ubica en 25,28% (TEM 1,90%).



Un dato relevante es que ya no se observan instrumentos de tasa fija con TIR superiores al 35%, un nivel que meses atrás funcionaba como referencia para el tramo corto de la curva.

Dato 35% El rendimiento máximo anual (tasa fija TIR) con el que operan los principales instrumentos en pesos.



A modo ilustrativo, una TIR del 35% anual equivale a una TEM cercana al 2,53%, claramente por encima de los niveles actuales.

La ausencia de rendimientos en ese rango refleja un cambio en las expectativas implícitas del mercado.



Este comportamiento sugiere que los inversores están convalidando un proceso de desinflación en curso, ajustando sus requerimientos de retorno nominal a la baja.

La pendiente de la curva, relativamente plana en el tramo corto y medio, también indica cierta estabilidad en las expectativas, sin grandes primas por plazo.



En este contexto, las licitaciones primarias han funcionado como un termómetro clave.

El hecho de que el Tesoro haya logrado captar financiamiento a tasas por debajo del 30% en las últimas colocaciones refuerza la consistencia entre el mercado primario y el secundario. Este alineamiento resulta relevante desde el punto de vista de la sostenibilidad financiera, en la medida en que reduce el costo de refinanciamiento de la deuda en pesos.



En síntesis, la dinámica reciente de las LECAP refleja un cambio significativo en el régimen de tasas de interés en Argentina.

La compresión de rendimientos, la desaparición de tasas superiores al 35% y la convergencia de las TEM hacia niveles cercanos al 2% mensual configuran un escenario en el cual el mercado parece estar incorporando una trayectoria descendente de la inflación, al menos en el corto y mediano plazo.



En paralelo a esta compresión de tasas en las LECAP, durante los últimos meses gran parte del apetito del mercado estuvo concentrado en los instrumentos ajustados por inflación, particularmente las Letras CER (LECER).



En un contexto donde la inflación mensual mostró una trayectoria ascendente durante nueve meses consecutivos, estos instrumentos ganaron protagonismo al ofrecer cobertura frente a la aceleración del IPC.

Dato 2,6% La inflación del mes de abril que interrumpió 9 meses seguidos en alza. El mercado comienza a incorporar ese dato en expectativas.



Sin embargo, el dato de inflación de abril —que se ubicó en 2,6% mensual— marcó la primera desaceleración respecto al mes previo y comenzó a instalar una nueva discusión dentro del mercado: si el proceso desinflacionario logra consolidarse, los instrumentos indexados podrían perder parte de su atractivo relativo frente a la tasa fija.



En este escenario, el comportamiento del flujo de inversiones de corto plazo será un factor clave a monitorear en los próximos meses.



Mientras que las LECER fueron la alternativa preferida en un contexto de inflación creciente, una eventual continuidad en la desaceleración del IPC podría favorecer una rotación hacia instrumentos a tasa fija, especialmente si el mercado considera que las tasas actuales aún permiten capturar rendimientos reales positivos.



La evolución de esta dinámica será determinante para entender cómo se reconfigura la curva en pesos y cuáles serán los instrumentos preferidos por los inversores.