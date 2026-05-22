Avanza la reforma de la Zona Fría y la presión del FMI: cómo impacta el plan de Javier Milei en la Patagonia

El plan económico del gobierno de Javier Milei muestra dos caras: mientras el Banco Central celebra un récord de reservas y un nuevo desembolso del FMI, el reordenamiento fiscal presiona a las provincias. Con el avance en el Congreso para recortar la Zona Fría, la Patagonia se prepara para un ajuste en las tarifas de gas, mientras el campo espera la prometida baja de retenciones antes del inicio del año electoral.

El periodista especializado en economía, Pablo Wende, desmenuzó este complejo escenario durante su habitual columna en Río Negro Radio y analizó la letra chica de los últimos movimientos de la Casa Rosada. Al evaluar el reciente anuncio presidencial sobre la reducción de los derechos de exportación al sector agropecuario, el analista advirtió que si bien es un paso necesario para empezar a desarmar un «impuesto desastroso», los plazos serán extremadamente lentos para evitar que se desequilibre la estantería del superávit fiscal.

Baja de retenciones al campo: los plazos del Gobierno y el límite del reordenamiento fiscal

El cronograma oficial prevé que productos como el trigo y la cebada bajen del 7,5% al 5,5% recién hacia fines de este año o principios de 2027. En el caso de la soja, que hoy tributa un 22,5%, la reducción será casi imperceptible en el corto plazo: bajará entre un cuarto y medio punto mensual. «Necesitarías siete años para que se elimine la retención de acuerdo al anuncio. Es poco a poco porque no se pueden dar el lujo de eliminarlo ya», explicó Wende.

Esta lentitud en el desarme impositivo responde a una urgencia recaudatoria. Según detalló el columnista, el propio ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció en las últimas horas que ya no hay margen político ni social para seguir aplicando la «motosierra». Para Wende, «estas buenas intenciones chocan con la necesidad de mantener el superávit en un país que no está generando tanta recaudación», lo que obliga al Palacio de Hacienda a buscar fondos frescos de forma urgente.

Tarifas de gas en la Patagonia: el impacto de los cambios en la Zona Fría

En esa búsqueda desesperada por achicar el gasto, el Congreso Nacional acaba de aprobar el recorte al régimen de Zona Fría, una medida que le significará al Estado un ahorro estimado en 330.000 millones de pesos. Sin embargo, este ajuste tendrá ganadores y grandes perdedores en el mapa federal.

Wende fue categórico sobre las consecuencias para la región: «En las provincias del sur, incluyendo a Neuquén, esto va a tener un impacto directo y se va a sentir con fuerza en las tarifas». El periodista explicó que el ahorro generado por la quita del beneficio a los patagónicos servirá, paradójicamente, para financiar la creación de una nueva «zona cálida» que comenzará a recibir subsidios en las provincias del norte argentino.

Dólares récord y el pedido del FMI: la condición para que Argentina vuelva a tomar deuda

En el plano macroeconómico, la semana cierra con indicadores financieros positivos. El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) liberó un desembolso de 1.000 millones de dólares, llevando las reservas brutas por encima de los 47.000 millones. En paralelo, el país se encamina a un superávit comercial récord de 20.000 millones de dólares, impulsado por el motor exportador de la energía y el agro, sumado a un desplome de las importaciones por la recesión del consumo.

Hoy «sobran dólares por todos lados», graficó Wende, pero advirtió que la luna de miel con los organismos multilaterales tiene condiciones estrictas. El FMI le exige a la Argentina que mejore aún más sus reservas y vuelva a colocar deuda en el mercado internacional. «El Fondo, en su lenguaje críptico, dice que tienen que salir al mercado para repagarle. Básicamente es: ‘hacé las cosas bien para devolverme la plata'», ironizó el periodista, recordando que el país enfrenta vencimientos por 7.000 millones de dólares con el organismo el año próximo.

El reloj político ya empezó a correr. El Gobierno tiene hasta marzo o abril para reactivar la economía real antes de que la típica dolarización preelectoral enturbie el clima financiero. Mientras tanto, el único asterisco en el corto plazo sigue siendo la inflación: si bien se mantiene la tendencia general a la baja, el costo de vida de mayo podría encontrar un piso de resistencia entre el 2,2% y el 2,3%, empujado principalmente por un reciente repunte en los precios de la carne en los mostradores.

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