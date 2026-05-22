Retenciones | El Gobierno busca aliviar la presión impositiva sobre la producción argentina: las claves del anuncio de Javier Milei

El presidente Javier Milei hizo un importante anuncio durante su presentación en el aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Ante los presentes, comunicó que, junto a su equipo, avanzan con la baja de retenciones al campo y otros sectores industriales con un claro objetivo: aliviar la presión impositiva e impulsar las exportaciones.

Retenciones en la mira

Los más destacado de su comunicado fue que el mandatario dio a conocer el cronograma de disminuciones, el mismo se extenderá «a lo largo de 2027 y de 2028», aunque afirmó sobre este último año que se podría dar continuidad a su plan solo si son «reelectos».

Javier Milei realizó varios anuncios pensando, y confiando, en una reelección pero los más inmediato sería la reducción de las retenciones a las exportaciones de 7,5% a 5,5% para el trigo y la cebada. Esta medida debería impactar favorablemente en la siembre que inicia en breve. Cabe destacar que ambos son cultivos de invierno con fecha de cosecha para el periodo entre noviembre y enero.

El mandatario también hizo anuncios para la soja, pero en este caso explicó que están supeditados a la marcha de la recaudación. Desde el nivel actual de retenciones de 22,55 se bajaría de manera escalonada entre «un cuarto de punto y medio punto mensual» a partir de enero del año que viene. Es decir, en el mejor escenario la baja podría llegar a los seis puntos para fin de año, lo que se traduce en una baja de retenciones al 16,5%.

El descenso continuaría en 2028 pero, según el presidente, esto no sería todo el plan ya que también se eliminará retenciones que aún se aplican para industrias como la petroquímica y la automotriz. La medida también será gradual arrancado en junio hasta mediados del año que viene.

Javier Milei describió a las retenciones como “uno de las caras de este monstruo de mil cabezas que le tiraron encima a la producción en el último siglo, a costa de menor competitividad, menor capitalización y mayor desvalorización de la tierra”.

El objetivo del Gobierno y el escenario que prevé

El Gobierno espera que el efecto de la baja gradual o eliminación de retenciones sea un aumento de la producción y que las exportaciones tengan mayor impulso en el corto plazo. Para este 2026 se prevé un nuevo récord de USD 100.000 millones, lo que resultaría como producto de mayor volumen exportado y también altos precios internacionales.

La intención también está en promover una mayor liquidación de divisas el año que viene, cuanto la Argentina se embarque en plena campaña electoral. El escenario que se evalúa es uno de donde se registre un aumento fuerte de la demanda de dólares por parte de los ahorristas para cubrirse de cualquier sorpresa electoral y, con ese escenario, todo lo que ayude a incrementar la oferta de dólares y equilibrar la demanda, es bienvenido.

De igual manera se tiene en cuenta que una reducción de retenciones implica a su vez un abaja en la recaudación, por lo tanto se trataría de una movida que no está exenta de riesgos. Además la baja de retenciones también significa darle mayor competitividad a varios sectores que si bien están exportando mucho, también se ven presionados por un tipo de cambio cada vez más apreciado. En este sentido, la medida resulta una mejora en el esquema cambiario para las exportaciones, pero sin necesidad de un aumento en la cotización del dólar.

Con información de Infobae