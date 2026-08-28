La demanda de dólares de los argentinos marcó un nuevo récord

Durante julio, las personas registraron compras netas de moneda extranjera por un total de U$S 4.124 millones en el mercado de cambios oficial, lo que se transformó en un récord para este año, según los datos oficiales publicados por el Banco Central.

Fue récord la compra de dólares de las personas en julio

Esta cifra comprende la adquisición de billetes físicos, los pagos por consumos con tarjeta en el exterior y las transferencias de dinero hacia cuentas extranjeras.

En julio se produjo un superávit comercial de U$S 2.100 millones, producto del final de la liquidación de la cosecha gruesa y de la creciente exportación de petróleo. De allí que se pudo abastecer la demanda y el dólar se mantuvo estable en $ 1.510, mientras el Banco Central continuó comprando dólares.

En el séptimo mes del año, la compra de billetes físicos alcanzó un monto neto de U$S 2.916 millones. En este segmento, un total de 1,7 millones de personas compraron U$S 3.319 millones. Al mismo tiempo, unas 697.000 personas vendieron billetes por un total bruto de U$S 404 millones. A su vez, las empresas registraron ventas netas de billetes por U$S U$S 169 millones.

La diferencia entre la compra de billetes físicos y la cifra total demandada por los ciudadanos se explica por otros consumos y giros de divisas.

Según el Banco Central, de los U$S 2.916 millones comprados por las personas, unos U$S 1.000 millones permanecieron depositados en cuentas en bancos locales, otros U$S 1.000 millones se destinaron a incrementar las tenencias personales fuera del sistema bancario local (“colchón”), y los U$S 900 millones restantes se entregaron a las entidades financieras para saldar deudas por compras realizadas con tarjeta. Cabe apuntar que este período coincidió con los partidos decisivos del Mundial de Fútbol. No obstante, en julio de 2025 este monto había ascendido a U$S 963 millones.

El estudio del Banco Central revela que el 70% de los gastos totales que realizan los usuarios por viajes, transporte y otros consumos en el exterior no son pagados con nuevas compras de dólares en el mercado al momento del vencimiento. En su lugar, los clientes utilizan billetes de moneda extranjera que ya tenían previamente en su poder para saldar directamente los consumos con las emisoras de tarjetas.

En enero de 2026, las personas humanas realizaron compras netas por U$S 3.146 millones, cifra fuertemente influenciada por la estacionalidad de las vacaciones de verano. En febrero, la demanda total se desaceleró a U$S 2.552 millones y en marzo fueron de U$S 2.470 millones.

Durante el segundo trimestre, la tendencia compradora se consolidó. En abril, el monto total demandado ascendió a U$S 3.199 millones; en mayo, las compras bajaron a U$S 2.667 millones y en junio fueron de U$S 2.821 millones.

Este proceso de creciente dolarización es lo que inquieta al gobierno y tiene en vilo a los analistas a medida que se acercan las elecciones presidenciales.

En caso de acelerarse más de lo previsto por el Ministerio de Economía, entraría en tensión el programa financiero anunciado hace un mes.

Precio estable

El billete terminó la semana estable. La cotización oficial en el Banco Nación quedó en $ 1.485 para la compra y $ 1.535 para la venta. En tanto, el mayorista se ubicó en $ 1.503 y $ 1.512 para ambas puntas.

El Banco Central volvió a hacer otra compra fuerte de U$S 82 millones, pero las reservas cayeron a U$S 49.791 millones por revaluación de activos. Las netas se ubican en U$S 7.566 millones.

Corresponsalía Buenos Aires