Torta matera de ricotta y frutos rojos sin TACC: una receta fácil, húmeda y deliciosa

Hay recetas que parecen hechas para la hora de la merienda. Esta torta matera de ricotta y frutos rojos sin TACC reúne una masa tierna y húmeda con un relleno cremoso y pequeñas explosiones de sabor gracias a los frutos rojos.

Es una preparación sencilla, ideal para tener lista en casa y acompañar con mate, café o té. Además, se puede preparar con frutos rojos frescos o congelados, por lo que resulta una alternativa práctica durante todo el año.

Ingredientes

Para la masa:

200 gramos de premezcla sin TACC.

100 gramos de harina de almendras.

120 gramos de azúcar.

2 huevos.

100 gramos de manteca derretida.

150 gramos de ricotta.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

1 cucharadita de polvo de hornear sin TACC.

Ralladura de un limón.

Para el relleno:

250 gramos de ricotta.

80 gramos de azúcar.

1 huevo.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

150 gramos de frutos rojos.

1 cucharada de almidón de maíz.

Cómo preparar la torta matera

Primero, precalentar el horno a 170 °C y enmantecar un molde de aproximadamente 22 centímetros de diámetro.

y enmantecar un molde de aproximadamente 22 centímetros de diámetro. Para preparar la masa, mezclar la manteca derretida con el azúcar. Incorporar los huevos, la esencia de vainilla y la ralladura de limón. Agregar la ricotta y mezclar hasta integrar.

Luego sumar la premezcla sin TACC, la harina de almendras y el polvo de hornear. Unir hasta obtener una preparación espesa y homogénea.

Colocar aproximadamente dos tercios de la masa en el molde y distribuirla formando una base pareja.

Para el relleno, mezclar la ricotta con el azúcar, el huevo y la esencia de vainilla. Extender esta preparación sobre la base.

Por otro lado, mezclar los frutos rojos con el almidón de maíz y distribuirlos sobre el relleno de ricotta.

Cubrir con el resto de la masa, procurando dejar algunos frutos rojos ligeramente visibles en la superficie.

Llevar al horno durante 40 a 50 minutos , hasta que la torta esté dorada y el centro se encuentre firme.

, hasta que la torta esté dorada y el centro se encuentre firme. Dejar enfriar antes de desmoldar. Como toque final, se puede espolvorear con azúcar impalpable.

Un detalle importante si es sin TACC

Para que la preparación sea apta para personas celíacas, es fundamental utilizar ingredientes que estén identificados oficialmente como libres de TACC, especialmente la premezcla, el polvo de hornear, el almidón de maíz y cualquier otro producto industrializado utilizado en la receta.