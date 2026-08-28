Dólar hoy, viernes 28 de agosto 2026: claves sobre el oficial y MEP en la plaza cambiaria

El circuito cambiario en Argentina inicia la última rueda hábil de la semana, este viernes 28 de agosto 2026, mostrando un reacomodamiento técnico en las pizarras minoristas e institucionales.

De acuerdo con los balances estadísticos del Banco Central (BCRA), la acumulación sostenida de reservas líquidas y la absorción de moneda doméstica por la vía fiscal continúan actuando como un amortiguador eficiente ante las exigencias de liquidez de fin de mes.

En esta dinámica de ordenamiento macroeconómico, la cotización de ventanilla rige la estructura de costos para las transacciones corrientes de la economía real, mientras que las operaciones con títulos públicos a través del dólar MEP y el dólar CCL abren la jornada mostrando brechas acotadas frente al mostrador oficial.

Viernes 28 de agosto 2026: cotización del dólar oficial, MEP y CCL en Banco Nación

El esquema minorista, regulado por la autoridad monetaria, presenta la siguiente dinámica en los mostradores oficiales del Banco Nación (BNA):

• Pizarra minorista oficial: la divisa norteamericana se comercializa en el arranque de la jornada a $1.485,00 para la compra y $1.535,00 para la venta.

• Dólar tarjeta para consumos externos: se ubica de forma unificada en $1.995,50, aplicando el 30% a cuenta de Ganancias tras el vencimiento del Impuesto PAIS.

• Segmento mayorista comercial: se posiciona en $1.512,00 para las liquidaciones interbancarias de comercio exterior.

Según las normativas de transparencia del BNA, el sendero del dólar oficial sostiene la pauta de microdeslizamiento gradual, ofreciendo previsibilidad para la cancelación de compromisos comerciales y de importación.

Viernes 28 de agosto 2026: tendencia bursátil del dólar oficial, MEP y CCL en el circuito financiero

En el ámbito bursátil y de títulos públicos, administrado por Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), las cotizaciones financieras abren bajo las siguientes referencias:

• Dólar MEP (dólar bolsa): opera en $1.536,34, manteniendo una paridad técnica casi exacta con el mostrador minorista.

• Dólar CCL (Contado con Liquidación): cotiza a $1.601,16, afianzándose como la vía legal idónea para transacciones corporativas con el exterior.

• Dólar informal (blue): se ubica en la City porteña en $1.535,00 para la compra y $1.555,00 para la venta, con un margen de dispersión acotado.

La marcada sincronía, que sostienen el dólar MEP y el dólar CCL, refleja la ausencia de presiones devaluatorias de corto plazo, en el segmento de títulos soberanos.

Patagonia: comportamiento dólar oficial en Río Negro y Neuquén, este viernes 28 de agosto 2026

Viernes 28 de agosto 2026. En Neuquén, el dólar oficial se vende en el Banco Provincia a:

$1.475 para la compra.

$1.545 para la venta.

Viernes 28 de agosto 2026. En Río Negro, el dólar oficial en Banco Patagonia inicia a: