La economía a dos velocidades: consumo e industria siguen sin reaccionar

Los números de abril no vienen bien y vuelven a mostrar que la economía transita a dos velocidades y que aquellos sectores que quedaron más rezagados aún no aceleran.

Abril frenó la recuperación: caen ventas, producción y actividad

Por tanto, a aquellos “mejores 18 meses” que vaticinó el ministro de Economía, Luis Caputo, hace pocas semanas ya habría que descontarle uno.

Al menos eso surge de distintos estudios privados que revelaron que durante abril la actividad económica no pudo consolidar la recuperación que había insinuado en marzo.

Ese avance que tuvieron la mayoría de los sectores estuvo fundado en buena medida en que el tercer mes del año 2026 tuvo más días hábiles -y por ende de mayor actividad- que febrero del corriente y que marzo 2025.

Ahora las perspectivas son otras y los últimos informes conocidos obligan a empresas y familias a replantearse proyectos y presupuestos porque no hay garantías de que haya más ventas, más consumo y, como consecuencia, más producción.

El Índice General de Actividad (IGA) que elabora la consultora de Orlando Ferreres se estancó en abril con relación a marzo y retrocedió 0,7% frente al mismo período del año pasado.

El trabajo deja al descubierto que la economía en general mantiene un comportamiento dispar según el sector analizado y que transita a dos velocidades. Y deja una conclusión preocupante: “No se espera que esta dinámica cambie en el corto plazo”.

Esta aseveración pone en revisión la esperanza que tiene el gobierno de que los sectores beneficiados –energía, minería y agro– derramen sobre el resto.

El trabajo de la consultora precisa que el sector de “minas y canteras” (petroleras y mineras) avanzó 7,3%, siendo uno de los de mayor expansión producto del empuje de Vaca Muerta. A este segmento se sumó la producción de “electricidad, gas y agua” con un alza de 7,2%, por mayor demanda industrial y residencial de servicios públicos. También se agrega al sector agropecuario, que creció 3,6% respecto de un año atrás por el impulso de la cosecha récord.

En el extremo opuesto, ubicó a la industria manufacturera que cayó 2% y al comercio con un retroceso de 2,4%, en forma interanual.

El reporte detalla que «la industria manufacturera y el comercio se afianzan como los sectores más rezagados«, mencionando bajas del 17,5% en la producción automotriz y del 13,1% en los despachos de cemento en las mediciones interanuales.

Como ejemplos de esta situación, cabe recordar que la automotriz Stellantis frenó la fabricación de sus modelos Peugeot 208 y 2008 por cuatro semanas en mayo en la planta de la localidad bonaerense de El Palomar por la caída de la demanda interna. Por su parte, la cementera Loma Negra apagó hasta noviembre de 2026 su principal horno, también por el nuevo cuadro interno.

Ferreres apunta que, si bien no se espera un cambio sustantivo en el actual escenario, deja una puerta abierta para una leve mejora de los sectores más golpeados: “Las condiciones macro han mejorado, y si la inflación retoma el proceso de desaceleración, podríamos ver una mejora en ingresos de las familias y en la confianza de los consumidores, lo que, ayudado por el arrastre de los sectores dinámicos, debería permitir un cambio de tendencia en el comercio y la industria”, concluyó.

En el mismo sentido, el relevamiento de actividad de la consultora Equilibra adelantó caídas de 1% contra abril de 2025 y de 1,5% frente a marzo (en este último caso quitando los factores estacionales).

En línea con Ferreres, el trabajo considera que “la actividad mantiene una dinámica de ‘serrucho’ desde febrero de 2025, con nueve de 15 meses con mermas mensuales”.

Consumo, también en baja

Los datos de actividad general coinciden con la situación en el consumo masivo, que es aquel que se realiza en supermercados, comercios de proximidad, kioscos y farmacias. El informe mensual de la consultora Scentia mostró que en abril cayó 3,8% en forma interanual y 4,7% respecto de marzo.

Por tanto, el primer cuatrimestre cerró con una contracción de 3,3%.

Al analizar el desempeño por canales de venta, los supermercados de cadena sufrieron una baja del 4,5% interanual y los autoservicios independientes retrocedieron un 3%.

El sector mayorista también registró una caída del 4,5%, mientras que el canal de kioscos y comercios tradicionales (K+T) marcó un descenso del 4,8%.

En contraste, el e-commerce creció un 40,4%. El gobierno se apoya en la mutación del consumo hacia los canales digitales, pero este segmento aún sigue siendo una proporción menor en el caso de las compras de bienes masivos.

Por su parte, las farmacias presentaron una variación positiva del 0,1%.

Corresponsalía Buenos Aires