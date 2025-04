La euforia de Javier Milei y los matices detrás de la «exitosa» salida del cepo cambiario

La puesta en marcha del mercado único y libre de cambios, puede ser catalogada como “exitosa”, y es un punto a favor para el gobierno, luego de cuatro semanas frenéticas en los que el Banco Central (BCRA) dilapidó más de US$ 2.500 millones.

El primer día de cotización libre y determinada en base al juego de la oferta y la demanda, resultó ser menos traumático de lo que auguraban los especialistas, y el tipo de cambio no solo «flotó» sin inconvenientes entre las bandas establecidas entre $1.000 y $1.400, sino que además se ubicó «más cerca de $1.200 que de $1.300» para terminar cerrando en $1.230.

Respecto a las reservas, pese a que frente a la operatoria libre en el mercado cambiario la entidad no intervino, las reservas internacionales brutas volvieron a caer US$ 421 millones y finalizaron el día en US$ 24.305 millones. Desde el BCRA vincularon la baja a la venta registrada el pasado viernes, previo a los anuncios.

Por fuera de las pantallas y a la hora de las interpretaciones, es bueno poner los datos en perspectiva. El gobierno hizo un notable esfuerzo por darle tono de «gesta épica» al momento más delicado de su programa económico: tras poco más de un año de gestión, las reservas cayeron U$S 8.000 millones en tres meses, el riesgo país subió de 600 a 1.000, la inflación se aceleró nuevamente a niveles de 2023, y hubo que devaluar nuevamente la moneda.

Milei acaba de perder su mayor arma discursiva: la baja de la inflación, y luego de meses de negar el atraso cambiario e insultar a quienes lo advertían, el gobierno devaluó la moneda.

Tal es el escenario en el que se da la llegada del FMI y la salida del cepo cambiario, que está más cerca de ser un «último recurso» ante el delicado estado de la ecuación cambiaria y monetaria, que parte de un plan estructurado y pensado minuciosamente durante meses.

Lo cierto es que la gestión Milei acaba de perder su mayor arma discursiva: la baja de la inflación. Que luego de meses de negar el atraso cambiario e insultar a quienes lo advertían, el gobierno devaluó la moneda. Y que el mismo presidente que consideraba «miserable» pedirle plata al Fondo Monetario, recurrió de urgencia al organismo para suplicar asistencia financiera a fin de evitar que las reservas terminen por esfumarse.

No obstante, la normalidad con la que transcurrió el levantamiento de algunas de las restricciones cambiarias (sigue vigente el «dólar tarjeta» y la imposibilidad para las empresas de girar dividendos de periodos previos a 2025), alcanzó para que el aparato comunicacional del gobierno hiciera una demostración de euforia, con mensajes encriptados a distintos actores de la economía.

[AHORA] "Avísenle al campo que si tiene que liquidar, lo haga ahora": Milei advirtió que fueron eliminados "un conjunto de bienes no regionales", y adelantó que las "retenciones" vuelven "en junio".



📹 @Observador1079 https://t.co/uAb8T5Clyv pic.twitter.com/TxosCK2m5E — ElCanciller.com (@elcancillercom) April 14, 2025

Por la mañana, en una de las entrevistas que el presidente dio durante el día a sus periodistas amigos, el mandatario advirtió al campo sobre la «conveniencia» de liquidar las exportaciones ahora. «A las exportaciones tradicionales les hemos bajado las retenciones transitoriamente, así que vuelven en junio». A ello agregó algo bastante similar a una amenaza: «Avísenle a los del campo que si tienen que liquidar, liquiden ahora porque en junio les vuelven las retenciones», sentenció.

Para el equipo económico, el ingreso de las divisas por las exportaciones del campo son necesarias como el agua en el desierto. Estiman que con el ingreso de los US$ 12.000 millones que llegan hoy desde el Fondo Monetario más los dólares de la cosecha gruesa, habría colchón suficiente para sostener la pax cambiaria hasta las elecciones.

«Se van a meter los productos en el orto» La referencia del presidente Javier Milei para quienes remarquen precios.

En el campo en cambio, señalan que si el panorama es el que se registró ayer, el incentivo a liquidar que arroja en nuevo tipo de cambio, no es el que esperaban. Hasta el viernes, todos los cálculos daban cuenta de un atraso cambiario acumulado de al menos 25%, con lo cuál la devaluación del 13% registrada ayer más la rebaja temporal promedio del 10% en las retenciones, sigue teniendo gusto a poco.

El segundo mensaje teledirigido del presidente llegó por la tarde, y estuvo dirigido a los formadores de precio. En una entrevista distendida que Javier Milei brindó a Alejandro Fantino, el periodista consultó sobre la posibilidad de que existan remarcaciones de precios en las próximas semanas.

"Se van a meter los productos en el orto"



Javier Milei desestimó posibles aumentos por la apertura del cepo y afirmó: "El que suba los precios aprenderá por la fuerza".https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/kYKgmZv6rA — Corta 🏆 (@somoscorta) April 15, 2025

El presidente acudió una vez más uno de sus verborrágicos deslices y afirmó que quienes remarquen «aprenderán del principio de imputación de Menguer a la fuerza». De inmediato Fantino requirió una explicación, y la traducción del mandatario fue elocuente: «se van a meter los productos en el orto»

El mensaje está lejos de ser risueño. Más bien es delicado, y se relaciona con el traslado a precios de la suba del dólar. Sabido es que cada vez que existe una devaluación, al menos una parte del salto cambiario se traslada a precios, y la corrección del 11% registrada ayer impacta en abril y mayo sobre un nivel de precios internos que ya aceleró 3,7% en marzo.



La euforia del gobierno por el levantamiento del cepo tiene matices. El ministerio de economía pidió «pisar» el pago de importaciones hasta la semana próxima, y el traslado a precios de la devaluación asegura un piso del 5% mensual de inflación para abril y mayo.

Incluso dentro del equipo económico, ya se resignan a que los datos mensuales de abril y mayo serán de al menos 5%, y que en la carrera contra los precios se habrá retrocedido varios casilleros en el primer semestre de 2025. La advertencia luce sin embargo llamativa: en la concepción del presidente, la única causa de la inflación es la emisión monetaria. El hecho de que le asigne a los empresarios la capacidad de formar precio, es una contradicción a cielo abierto.



El escenario del primer día sin cepo tiene no obstante un matiz determinante. Desde el ministerio de economía solicitaron a los bancos que durante entre el lunes y el miércoles se abstengan de pagar importaciones, a fin de lograr un inicio del mercado libre sin episodios de sobresalto por alta demanda. La semana próxima cuando las ordenes de pago gruesas comiencen a fluir, habrá un verdadero test para la flexibilización del cepo implementada ayer.