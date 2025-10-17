La expectativa electoral le resta fuerza a la intervención de Estados Unidos en el dólar

La intervención del Tesoro de los Estados Unidos en el mercado cambiario argentino no fue suficiente para contener la suba del dólar. Durante la semana, se registraron dos nuevas operaciones de venta de divisas, una el miércoles y otra el jueves, que se suman a la de la semana pasada. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos, la cotización de la moneda estadounidense continuó en alza y el mercado espera los resultados de las elecciones del próximo 26 de octubre.

Según analizó el economista Pablo Wende, en su columna en Río Negro Radio, el fenómeno se explica porque «la demanda de dólares está por encima de lo que es la oferta que ofrece el Tesoro americano«. Los operadores del mercado están evaluando el alcance real de esta ayuda, calculada entre 200 y 300 millones de dólares diarios, un volumen que no logra compensar la fuerte dolarización de carteras actual.

La tensión preelectoral se reflejó directamente en las pizarras durante los últimos tres días de la semana. La jornada del miércoles 15 cerró con un dólar oficial (referencia Banco Nación) en $1.408 y el blue en $1.450. Para el jueves 16, a pesar de la segunda intervención norteamericana, ambas cotizaciones continuaron al alza: el oficial terminó en $1.425 y el blue escaló a $1.465. Hoy, viernes 17, la plaza cambiaria muestra una nueva suba en la primera mitad de la rueda, con un oficial que promedia los $1.440 y un blue que avanza a $1.470.

Escuchá a Pablo Wende en Río Negro Radio

Esta demanda extraordinaria se sustenta en dos pilares. El primero es la cobertura preelectoral, un comportamiento recurrente en la historia argentina ante la incertidumbre política. El segundo, de mayor peso, es la expectativa de cambios en la política cambiaria después de las elecciones. «Muchos están pensando que después de las elecciones se van a eliminar las bandas cambiarias y el tipo de cambio va a ir para arriba», puntualizó Wende.

La elección como termómetro del mercado

El resultado del próximo domingo es considerado un dato fundamental que podría redefinir el termómetro de los mercados. La elección legislativa no solo medirá el respaldo político y la capacidad de gobernabilidad del presidente Javier Milei, sino que también es percibida como una condición para la materialización del paquete de ayuda financiera más amplio prometido por Estados Unidos.

En número 35% es el resultado electoral para la Libertad Avanza que traería calma al mercado.

El anuncio de dicho paquete, que incluye un swap por 20.000 millones de dólares y otros fondos, continúa dilatándose, lo que alimenta la tesis de que su concreción depende del escenario político post-electoral. En este contexto, Wende señaló que en el mercado se observa un «número mágico» de referencia: un resultado en torno al 35% para La Libertad Avanza tendería a calmar las expectativas, mientras que un número por debajo del 30% podría incrementar la incertidumbre.

Una demanda en niveles récord

El volumen de la dolarización para atesoramiento refleja la intensidad de la coyuntura. Las proyecciones del analista indican que en octubre se podría alcanzar un récord de 5.000 millones de dólares, un salto significativo desde el promedio mensual de 3.000 millones. Este flujo de pesos hacia el dólar reduce la circulación monetaria y representa un desafío para la actividad económica.

De cara a los comicios, se prevé que el gobierno intente enviar una señal de confianza con anuncios económicos entre lunes y miércoles. El objetivo sería no solo influir en el votante indeciso, sino principalmente estabilizar las variables financieras y marcar el rumbo para la etapa que se abrirá después de la elección.