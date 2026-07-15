La inflación perforó el 2%, pero ahora crece la expectativa por los precios de julio 2026: ¿subirán o bajarán?

El martes se reveló que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en junio alcanzó el 1,9% y con ello se cumplieron las previsiones del mercado (y el Gobierno) que aseguraban que la inflación iba a perforar el piso del 2%. Ahora la duda está en qué pasará en julio con los precios y si esta tendencia de desaceleración permanecerá o todo lo contrario.

El séptimo mes del año es clave y al igual que marzo, suele reflejar más movimiento por los factores estacionales como las vacaciones de invierno.

Expectativa por los precios de julio 2026

Las consultoras privadas que realizan el seguimiento periódico del comportamiento de los precios presentaron sus primeros relevamientos y proyecciones para el mes en curso, algunas ya anticiparon que el índice podría volver a ubicarse por encima del 2%.

Según la información relevada hasta la segunda semana de julio, hay diferencias en los porcentajes pero todas comparten un elemento común: los alimentos y bebidas siguen bajo la lupa y el impacto de los factores estacionales modifica la dinámica general.

Eco Go mostró sus proyecciones para julio, las mismas se basaron en la evolución de la segunda semana del mes cuando los precios de los alimentos consumidos dentro del hogar subieron 0,6%. La consultora indicó que la inflación de ese segmento podría ubicarse en torno al 2,1% mensual. Al incorporar la variación de los alimentos consumidos fuera del hogar, que registran un incremento del 1,3% en el mismo tramo, la proyección para el rubro alimento general escaló al 2%.

Si la inflación de julio se ubica por encima del 1,9% registrado en junio, se quebrará la tendencia de desaceleración que inició en abril. Sin embargo, el ministro de Economía, Luis Caputo, se mostró optimista y afirmó que «la gente tiene que estar tranquila que la inflación va a seguir a la baja«.

Por su parte, la consultora Analytica informó que durante la primera semana de julio, los precios de alimentos y bebidas subieron 0,8%. De esta manera, el promedio de las últimas cuatro semanas se ubicó en 1,4%. En ese periodo, el rubro verduras fue el más afectado y también registraron subas por encima del promedio el segmento de aguas, gaseosas y jugos (2,3%). En cambio, carnes y derivados no tuvieron cambios significativos.

En tanto, LCG detectó una aceleración en la primera semana de julio: los precios de alimentos y bebidas aumentaron 2,4%.

La canasta de alimentos registró una suba fuerte en el inicio del mes. Pero pese a ese salto, la inflación mensual de la canasta siguió cayendo, ubicándose en 0,8%. El informe de la consultora le atribuyó el incremento semanal principalmente a las carnes (4,3% respecto a la semana anterior) y a las verduras (5,7%).

Con información de Infobae