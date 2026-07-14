La inflación de junio 2026 quedaba por encima del 2% con el IPC actualizado: qué proyecta el mercado en julio

Este martes 14 de julio el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó que la inflación de junio 2026 fue de 1,9%, la más baja en lo que va del año. Por primera vez desde agosto 2025, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) perforó la barrera del 2%. Sin embargo, un informe de una consultora privada advirtió que la cifra era mayor bajo las ponderaciones de la ENGHo 2017/18, cuyo esquema fue dado de baja por el gobierno de Javier Milei.

Según el think tank Equilibra, con el IPC actualizado la inflación de junio 2026 hubiera sido 2,1%, por lo que en el primer semestre se acumuló una variación de precios del 18%, un 1,2% por encima del del 16,8% que reportó el Indec.

«Esta estimación la realizamos con la mayor apertura posible del IPC Nacional y con base 2025=100, mientras que a nivel 12 capítulos la inflación arrojaría 2,0%«, acotó.

El impacto del «buffer» de precios de YPF en la inflación de junio

Al analizar la dinámica del mes pasado bajo los parámetros tradicionales, el informe señaló que el descenso del ritmo inflacionario «fue impulsado por la inflación subyacente, que pasó de 2,3% a 2,0%, reflejándose también en la Núcleo de INDEC (de 1,9% a 1,6%)».

En este sentido, indicaron que la baja se concentró en alimentos y bebidas no estacionales, que perforaron el 1%. «En sentido contrario, Estacionales (+3,4%) y Regulados (+2,3%) lideraron la suba”, señalaron desde la consultora.

Asimismo, destacaron que un factor clave en este escenario fue el contexto internacional por la volatilidad energética ante el conflicto militar en Medio Oriente.

“La baja de precios internacionales en junio, producto de la reapertura del estrecho de Ormuz -que volvió a cerrarse en los últimos días-, también contribuyó a reducir las presiones inflacionarias, aunque en menor medida que en otros países dado que YPF amortiguó la volatilidad del crudo en el precio local de los combustibles”, explicaron.

Qué proyectan para julio

De cara al séptimo mes del año, el informe anticipó que la tendencia se mantendrá estable: “La inflación de junio fue 1,9% como anticipamos y julio apuntaría a niveles similares”.

“Según nuestros relevamientos de las primeras dos semanas de julio, la inflación se encontraría en niveles similares a junio, sin grandes cambios a nivel categorías: Regulados y Estacionales liderando y la Núcleo perforando el 2%”, concluyó el documento.