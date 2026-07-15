Luis Caputo celebró la inflación del 1,9% mientras la canasta básica subió por encima del promedio este junio 2026

Luis Caputo relativizó la suba del dólar y respondió a las críticas por el atraso cambiario. (Foto: Clarín Fotografía)

El ministro de Economía, Luis Caputo, no tardó en volcar su euforia a las redes sociales tras conocerse el indicador oficial de precios. Con un tuit que mezcló el dato de la inflación de junio, el desempeño del Banco Central (BCRA) y el fútbol europeo, el funcionario celebró el 1,9% mensual. Sin embargo, detrás del festejo oficialista por la desaceleración del índice general, los datos de consumo revelan otro dato económico.

Detrás del dato de la inflación se encuentra el incremento del 2,2% en la canasta básica, ubicándose por encima del promedio general. La suba de los gastos fijos y las tarifas de servicios públicos continúa erosionando el poder adquisitivo, transformando la caída de la inflación en un alivio que todavía no se percibe en las góndolas.

La brecha entre el salario y el costo de vida

Los últimos indicadores de la canasta familiar exponen la rigidez de los niveles de pobreza e indigencia en el país.

Durante el mes de junio, los requerimientos de ingresos para una familia tipo se ubicaron en cifras críticas:

Línea de pobreza: una familia tipo necesitó $1.531.473 para cubrir la Canasta Básica Total (CBT) y evitar caer bajo la línea de pobreza.

una familia tipo necesitó para cubrir la Canasta Básica Total (CBT) y evitar caer bajo la línea de pobreza. Línea de indigencia: el mismo grupo familiar requirió un piso de $689.853 para asegurar la Canasta Básica Alimentaria (CBA).

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) detalló que el aumento de la remuneración mediana de los salarios registrados acumuló un 305% en el período 2023-2026. Este porcentaje quedó largamente desbordado por la disparada de las tarifas y el transporte bimonetario.

El acumulado de aumentos en los servicios básicos muestra el origen de la presión sobre los ingresos:

Subte: multiplicó casi por 20 su valor inicial, registrando un incremento del 1.926% .

multiplicó casi por 20 su valor inicial, registrando un incremento del . Colectivo: anotó una suba acumulada del 1.450% .

anotó una suba acumulada del . Tren: el aumento en las tarifas ferroviarias alcanzó el 977% .

el aumento en las tarifas ferroviarias alcanzó el . Servicios del hogar: el promedio de subas en electricidad, gas y combustibles para el hogar promedió un 847% .

el promedio de subas en electricidad, gas y combustibles para el hogar promedió un . Combustibles: el valor de la nafta en los surtidores aumentó un 631%, duplicando la evolución promedio de los salarios registrados.

Interna oficial: Karina Milei avanza sobre las telecomunicaciones

Mientras el gabinete económico busca consolidar el frente cambiario, la reconfiguración de poder en la mesa chica de Balcarce 50 no se detiene. A través del decreto 581, el Gobierno oficializó una profunda reforma de la estructura estatal con la que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, recortó la influencia de los asesores directos del Presidente para empoderar a la Jefatura de Gabinete.

Bajo este nuevo esquema, las áreas estratégicas de control de cajas y datos quedaron bajo la órbita de funcionarios alineados:

Telecomunicaciones y Medios: La Jefatura de Gabinete pasa a controlar de forma directa el ENACOM y la Agencia de Acceso a la Información Pública ( AAIP ).

La Jefatura de Gabinete pasa a controlar de forma directa el y la Agencia de Acceso a la Información Pública ( ). Empresas estatales: Gustavo Coria, vicejefe de Gabinete del Interior, asumió la conducción política de Arsat y Correo Argentino .

Gustavo Coria, vicejefe de Gabinete del Interior, asumió la conducción política de y . Inteligencia: El diputado nacional Sebastián Pareja asumió la presidencia de la Comisión Bicameral de Inteligencia y activó de forma inmediata una citación para fines de agosto al titular de la SIDE, Cristian Auguadra.

Esta última citación al jefe de los espías es leída en el Congreso como un mensaje directo dentro de la propia interna partidaria. En los pasillos legislativos advierten que la inusual velocidad para activar el funcionamiento de la Bicameral busca marcar la cancha y auditar el Plan Nacional de Inteligencia, exponiendo que la pulseada por el control del Estado nacional se mantendrá activa de cara al armado de listas para las próximas elecciones legislativas.