La justificación de Alberto Fernández: «Tenemos una crisis de crecimiento»

El presidente Alberto Fernández reconoció la crisis económica y afirmó que es por la cuestión de crecimiento: «¿Qué tenemos? Una crisis de crecimiento. ¿Lo vamos a resolver? Claro que lo vamos a resolver”, señaló en su visita a La Rioja.

El mandatario nacional también le pegó al campo, que anunció un cese de actividades, y al macrismo.

“Tenemos un problema con los dólares porque crecemos mucho. Es tanto lo que crecemos que, aunque tengamos récord de exportación, no nos alcanzan los dólares por la cantidad de insumos que tenemos que importar para seguir produciendo. ¿Qué tenemos? Una crisis de crecimiento. ¿Lo vamos a resolver? Claro que lo vamos a resolver”, remarcó Fernández.

También se refirió al paro del campo por el paro propuesto para el próximo 13 de julio: «¿La solución es proponer un paro? Busquen una solución mejor. Sabemos que el problema existe y buscamos alternativas», aseguró el Presidente, y agregó: Aumentamos el corte del gasoil con biodiesel para que haya mayor cantidad, que también importamos más, con dólares de nuestras reservas».

A su vez, Alberto disparó contra el ex gobierno de Mauricio Macri, aunque sin mencionarlo: “Escuché a tantos empresarios que el gobierno anterior los incitaban a producir en China o Vietnam y que después le pusieran sus etiquetas. Lo vi en las provincias y en el Gran Buenos Aires. Pero nosotros dijimos vamos a poner a la industria de pie en la medida que ellos entiendan que el único que vale -para nosotros- es aquel donde alguien invierte a riesgo, de trabajo, produce, exporta y paga sus impuestas”.

El Presidente recorrió el Parque Eólico Arauco y participó de la inauguración de una nueva fábrica textil y de la ampliación de la empresa Enod S.A. Ambas obras demandaron una inversión de 38 millones de dólares y darán 350 puestos de trabajo. El jefe de Estado viajó acompañado por el ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli; el secretario de Industria, Ariel Schale, y el Secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello.

Scioli habló sobre la «responsabilidad empresaria»

Por su parte, Scioli habló sobre la importancia de la “responsabilidad empresaria” y disparó contra el gobierno del ex presidente Mauricio Macri: “Queremos que el que más gane no sea el que más especule, sino el que más produzca. La Rioja lo vivió con el Gobierno anterior, donde se perdieron 1.600 puestos de trabajo”. Mientras que el gobernador riojano destacó las gestiones del ex ministro de desarrollo productivo, Matías Kulfas, quien dejó el gabinete de Fernández hace casi un mes, y apuntó contra la Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación nacional.

Ayer, Fernández visitó a la líder de la Túpac Amaru, Milagro Sala, quien se encuentra internada desde el lunes por una «trombosis venosa profunda». El mandatario se reunirá la semana que viene con el equipo de defensa de la jujeña para «planificar lineamientos jurídicos» tendientes a lograr su libertad, según difundió el abogado Luis Paz, que patrocina a la dirigente kirchnerista.