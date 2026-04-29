La foto de «unión»: uno por uno, quiénes fueron a respaldar a Manuel Adorni en su exposición en el Congreso

Manuel Adorni ya se encuentra en el Congreso. La sesión donde revelará el informe de gestión y hará frente a las 2.000 preguntas realizadas por la oposición, inició minutos después de las 10.30 con los palcos ocupados por funcionarios oficialistas, entre ellos el presidente Javier Milei y la secretaria presidencial, Karina Milei.

Uno por uno, quiénes fueron a respaldar a Manuel Adorni al Congreso

La estrategia del Gobierno es la misma que cuando inició la polémica en torno al jefe de Gabinete, mostrarse de su lado y así rechazar los rumores sobre su posible salida del Gobierno.

Este miércoles, antes de iniciar la presentación del informe de gestión en la Cámara baja, los miembros de la cúpula del Poder Ejecutivo se reunieron en el despacho del presidente del recinto, Martín Menem, para tomar una foto y un video (musicalizado con el conocido tema de la película Rocky) que luego fue difundido por la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia. La publicación se tradujo como un claro mensaje de unión dirigido a la oposición.

Según lo revelado por medios de Buenos Aires, la caravana con funcionarios arribó al Palacio del Congreso minutos después de las 10 de la mañana y fueron todos recibidos en el interior del edificio por Menem.

Entre los funcionarios que llegaron al Congreso, están:

Mario Lugones, Ministro de Salud; Santiago Bausilli, Presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA); Alejandra Monteoliva, Ministra de Seguridad Nacional; Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional y armador nacional de La Libertad Avanza; Federico Sturzenegger, Ministro de Desregulación y Transformación del Estado María Ibarzábal, Secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación Diego Santilli, Ministro del Interior Sandra Pettovello, Ministra de Capital Humano Luis Caputo, Ministro de Economía Javier Milei, Presidente de la Nación Juan Bautista Mahiques, Ministro de Justicia Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia Manuel Adorni, Jefe de Gabinete de Ministros Patricia Bullrich, Senadora Nacional y jefa del bloque de La Libertad Avanza Martín Menem, Presidente de la Cámara de Diputados Carlos Presti, Ministro de Defensa Santiago Caputo, Asesor Presidencial

El único funcionario de alto rango que no llegó a tiempo fue el canciller Pablo Quirno, ya que se encontraba arribando de un vuelo desde Estados Unidos.