Propofol y muerte del anestesista Alejandro Zalazar: qué hizo “Tati” Leclercq antes de que llegara el SAME

Las cámaras del edificio de Juncal 4600 registraron los movimientos de Leclercq antes y después de la llegada del SAME.

La investigación por la muerte del anestesista Alejandro Zalazar sumó una nueva línea centrada en los movimientos de Chantal “Tati” Leclercq dentro del edificio de Juncal 4600. La residente del Hospital Rivadavia ingresó 22 minutos antes de la llegada del SAME y quedó bajo análisis judicial por una causa vinculada al manejo de fármacos como propofol y fentanilo.

Según publicó Infobae, Leclercq será llamada a declaración indagatoria en una causa paralela que investiga la presunta sustracción de medicamentos de uso hospitalario. La medida fue impulsada por el fiscal Lucio Herrera y se tramita en el Juzgado N° 47.

Investigan qué hizo “Tati” Leclercq en el departamento de Alejandro Zalazar

El expediente analiza qué ocurrió entre las 16.45, cuando Leclercq ingresó al edificio, y las 17.07, momento en que llegaron los primeros equipos de emergencia. La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del inmueble.

Los investigadores reconstruyeron que la residente llegó incluso antes que la familia de Zalazar. Minutos después ingresaron Julieta Zalazar, hermana del anestesista, junto a su pareja. Más tarde subió Federico Martín Taret, amigo cercano del médico.

Alejandro Zalazar fue hallado muerto en su departemento.

De acuerdo con las declaraciones incorporadas a la causa, los primeros en entrar al departamento encontraron a Zalazar tendido junto a la cama y con una vía colocada en el pie derecho. En ese momento comenzaron con maniobras de reanimación.

Julieta Zalazar declaró que Leclercq decía: ‘No, no, no, Ale, Ale’. También afirmó que la médica estaba “en shock” mientras intentaba asistir al anestesista dentro del departamento.

El celular de Alejandro Zalazar quedó bajo análisis judicial

Uno de los puntos centrales del expediente es la manipulación del celular de Zalazar antes de la llegada de la Policía. La hermana del anestesista aseguró que vio a Leclercq utilizar el dispositivo mientras estaba sentada sobre la cama.

“Me dio la sensación de que lo había desbloqueado y que deslizaba la pantalla”, declaró Julieta Zalazar ante la Justicia. Según el expediente, el celular no estaba junto al cuerpo sino entre las sábanas.

La mujer también recordó una frase pronunciada por Leclercq durante ese momento. “Yo no sé nada, te juro que no sé nada”, respondió la residente, según consta en la testimonial incorporada a la investigación.

El fiscal Eduardo Cubría intenta determinar qué ocurrió con el teléfono durante esos minutos y si hubo movimientos relevantes antes de la intervención formal de la Policía y del SAME.

La investigación sobre propofol y anestésicos avanza en paralelo

La nueva causa judicial apunta a determinar si Leclercq participó en la sustracción de medicamentos del Hospital Rivadavia. Entre las sustancias bajo análisis aparecen propofol, ketamina, midazolam y fentanilo.

Según la reconstrucción judicial, los investigadores evalúan si algunos envases hallados en el departamento de Zalazar podrían provenir de circuitos hospitalarios.

En su declaración testimonial, Leclercq sostuvo que conoció a Zalazar en el Hospital Rivadavia y que mantenían una relación de amistad. También relató que una vez lo contactó para asistir a Delfina “Fini” Lanusse durante un episodio relacionado con consumo de propofol.

“Ale no tenía vínculo con Hernán, pero conocía a Delfina por mí”, declaró la residente ante la Justicia. En la causa ya fueron procesados Hernán Boveri y Lanusse por administración fraudulenta de medicamentos en el Hospital Italiano.

Cámaras, geolocalización y una mujer aún sin identificar

Las cámaras del edificio también registraron otros movimientos después de la llegada del SAME. A las 17.32, Leclercq salió acompañada por otra mujer y regresó cinco minutos más tarde junto a una joven rubia que todavía no fue identificada.

A las 18.37, ambas volvieron a retirarse del lugar. Según los investigadores, la mujer rubia llevaba una tablet con funda negra al momento de salir del edificio de Juncal 4600.

La defensa de Delfina Lanusse negó que ella haya estado en el lugar esa tarde y afirmó que se encontraba en la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires. La presentación menciona posibles registros fílmicos y datos de geolocalización.

Mientras avanza la investigación, el Hospital Rivadavia abrió un sumario interno y la Justicia ordenó auditorías sobre stock, trazabilidad y registros de dispensa de anestésicos utilizados en cirugías y guardias médicas.