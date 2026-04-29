El Banco Central sostiene la compra de dólares mientras el riesgo país se acerca a los 600 puntos

El riesgo país argentino volvió a registrar una suba y se aproxima nuevamente a los 600 puntos básicos, en un contexto en el que el Banco Central mantiene su idea central en la compra de dólares en el mercado cambiario.

La dinámica generó una señal contradictoria para los inversores: mientras la autoridad monetaria acumula reservas a buen ritmo, los bonos soberanos muestran debilidad y presionan al alza el indicador que mide la confianza sobre la deuda argentina.

El Banco Central continuó con saldo comprador, prolongando una racha de intervenciones positivas que ya lleva varios meses y que permitió acumular miles de millones de dólares en lo que va de 2026. Sin embargo, esa estrategia no logró evitar el deterioro en la percepción del riesgo que volvió a niveles cercanos a los 600 puntos, impulsado por la caída o estancamiento en los precios de los bonos en dólares.

El riesgo país es un indicador clave porque refleja la sobretasa que debe pagar Argentina para endeudarse respecto a Estados Unidos, y funciona como termómetro de la confianza de los mercados internacionales.

La entidad ya lleva adquiridos casi USD 2.400 millones en el mes y las reservas brutas quedaron a punto de superar los 46.000 millones de dólares (Foto: gentileza)

El plan del BCRA en la compra de dólares dentro del mercado argentino

El comportamiento del riesgo país responde en gran medida a factores externos e internos. A nivel global, la volatilidad financiera y las tensiones internacionales impactan sobre los mercados emergentes, afectando el valor de los activos argentinos.

En el plano local, los analistas también observan con cautela variables como la evolución de las reservas, los pagos de deuda y las señales políticas y económicas que influyen en las expectativas de los inversores. Aunque el BCRA lleva comprados más de USD 6.800 millones, los bonos no han reaccionado con la fuerza que se esperaba.

A pesar de las compras del Banco Central, las reservas internacionales no crecen al mismo ritmo esperado, ya que parte de los dólares adquiridos se destinan a atender compromisos de deuda del Tesoro.

En este escenario, el desafío para el Gobierno será sostener la acumulación de reservas y, al mismo tiempo, mejorar la percepción de los inversores para lograr una baja sostenida del riesgo país, condición necesaria para acceder a financiamiento en mejores condiciones.

El calendario electoral: un factor clave para los resultados

Para este contexto, el Grupo económico SBS reveló que el calendario electoral empieza a ser mencionado por los analistas. Remarcaron que los bonos globales mostraron caídas sostenidas y los rendimientos regresaron a niveles de dos dígitos en los tramos largos, mientras que el riesgo país se desplazó hacia la zona de 580 puntos básicos.

Desde el grupo señalaron que “las variables tales como el empleo privado registrado, los salarios reales privados registrados y la heterogeneidad en la performance de los distintos sectores económicos serán clave para pensar en el humor social”.