Neuquén confirmó otro aumento para trabajadores municipales: ¿cuándo cobrarán y de cuánto es la suba?

El municipio de Neuquén anunció oficialmente la fecha de pago de salarios para los trabajadores municipales y el mismo vendrá con aumento. Así lo confirmó el secretario de Finanzas, Fernando Schpoliansky y señaló que la suba responde a un acuerdo con el gremio Sitramune.

Desde el Ejecutivo informaron que la fecha de pago será el próximo martes 30 de septiembre, misma fecha en la que cobrarán sus sueldos los estatales de la provincia de Neuquén.

También informaron que en esta oportunidad, «los haberes llegarán con un aumento aplicado al básico de todas las categorías como fue acordado con el gremio Si.Tra.Mu.Ne a principio de año». En este sentido el secretario de Finanzas, Recursos y Protección al Ciudadano, Fernando Schpoliansky, explicó que la recomposición será del 2% en septiembre.

Pago de salarios a estatales de Neuquén: también será el martes 30

Desde Provincia informaron que el 30 de septiembre estarán depositados los haberes para la totalidad de los agentes del Estado y del sector pasivo del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN), es decir jubilados, pensionados y retirados.

Los pagos se realizarán en las cuentas de cada trabajador en el Banco de la Provincia del Neuquén (BPN) y forman parte de la política del Ejecutivo de depositar los sueldos antes de que finalice cada mes, una práctica que se mantiene desde la asunción del gobernador Rolando Figueroa.

Según los acuerdos paritarios 2025, los estatales percibirán aumentos trimestrales por inflación (IPC). Así, los próximos incrementos serán: