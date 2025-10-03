La “Primavera Fintech” impulsa el crédito en Argentina

Por Mariano Sokal (SIISA)

El sector financiero no bancario en Argentina ha experimentado un crecimiento notable, liderado por las Fintech que están redefiniendo el mercado de crédito.



Según el BCRA, el saldo de financiamiento de los PNFC (Proveedores No Financieros de Crédito) alcanzó los $8 billones a principios de 2025. Dentro de este segmento, las Fintech se destacan al liderar la expansión de la cartera de clientes, con casi 4,9 millones de tomadores de crédito. Además, acorde a datos de la Cámara Argentina Fintech, dichas entidades otorgan el 18,8% del total de préstamos del sistema financiero.



El auge de las billeteras virtuales ha sido el gran catalizador de esta “primavera”. Junto al cambio en los hábitos de consumo que trajo consigo la pandemia, las herramientas de consumo e intercambio virtual han logrado un crecimiento exponencial, derribando barreras físicas, sociales y geográficas.

Dato 18,8% La porción del total de préstamos del sistema financiero otorgada por las fintech.



Pero su impacto que han logrado puntualmente las billeteras virtuales, va más allá de la conveniencia en los pagos. Estas compañías se convirtieron además en una enorme puerta de entrada a la inclusión financiera para miles de usuarios que en otro contexto encontraban enormes barreras a la entrada .



Para muchos, un préstamo digital es la primera oportunidad de construir un historial crediticio. Al acceder a pequeños montos y demostrar un buen comportamiento de pago, se abre el camino hacia un futuro financiero más sólido y, eventualmente, hacia líneas de crédito más amplias en el sistema bancario tradicional.



Este dinamismo es motorizado por tecnología de automatización que procesa grandes volúmenes de información conectándose a múltiples fuentes de datos, para evaluar riesgos con precisión y de forma personalizada según cada perfil crediticio, incluso con la capacidad de implementar modelos de IA de forma sencilla.

Parte de lo que explica esta “primavera Fintech” tiene que ver con la adaptación de estas empresas a las necesidades de las personas y a las demandas del sector, y su capacidad de lanzar productos personalizados de manera mucho más ágil



Estas tecnologías simplifican y automatizan los procesos de evaluación crediticia, permitiendo a las Fintech ofrecer respuestas inmediatas a las solicitudes de crédito. Al mismo tiempo, las Fintech también utilizan la tecnología para adaptar sus productos a las necesidades específicas de cada cliente.



Esta capacidad de hiperpersonalización no solo beneficia a los usuarios, sino que también permite a las empresas colocar capital de forma cada vez más eficiente. Todo esto responde a las necesidades de un mercado que se mueve cada vez más rápido.



Parte de lo que explica esta “primavera Fintech” tiene que ver con la adaptación de estas empresas a las necesidades de las personas y a las demandas del sector, y su capacidad de lanzar productos personalizados de manera mucho más ágil que el sector tradicional.



El futuro del crédito en Argentina estará inevitablemente atravesado por la tecnología. El uso de innovaciones aplicadas a la industria redefine la forma de evaluar y otorgar financiamiento, con el potencial de ampliar el acceso e impulsar la economía.