Efecto retenciones cero: cerealeras liquidaron más de 7.100 millones de dólares marcando un récord en septiembre

Fugaz. La rebaja de retenciones fue pasajera y dejó afuera a las economías regionales como el Alto Valle.

Las cerealeras ingresaron en septiembre U$S 7.107 millones, lo que implica un alza de 187% con relación al mismo mes del año pasado y un 291% frente a agosto. De esta forma, en nueve meses, la liquidación de divisas del sector ascendió a U$S 28.447 millones, un 35% superior en comparación con igual período de 2024.

Los datos fueron informados por la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC).

La entidad sostuvo que este incremento fue producto del fugaz programa de retenciones cero que estuvo vigente del lunes 22 al miércoles 24 de septiembre.

En un video de comunicación, el titular de CIARA-CEC, Gustavo Idígoras, se defendió de las acusaciones sobre un supuesto acuerdo con el gobierno y afirmó que tras el nuevo esquema

“Los productores están obteniendo mejores precios”. Asimismo, hizo foco en que la medida fue “sorpresiva y no esperada”.

No obstante, de los números informados surgen algunos interrogantes. De los U$S 7.107 millones liquidados, cerca de U$S 6.300 millones corresponden al programa temporal de retenciones cero. Esto marca que al 22 de septiembre el sector había ingresado unos U$S 800 millones de la operatoria habitual. Si bien este monto podía incrementarse en los días restantes, difícilmente hubiese superado los U$S 1.000 millones.

Esta cifra contrasta con los números de septiembre de 2024 cuando se liquidaron U$S 2.400 millones. Esto implica que al ritmo que venía la liquidación iba a ser poco más de un tercio del mismo mes del año pasado.

En septiembre de 2024 existía el dólar blend que mejoraba el precio de final de la venta, situación que se corrigió este año con una mayor cotización de la divisa desde abril, cuando se eliminó ese instrumento.

De allí que surge la pregunta de si desde el lado de las cerealeras ya existía algún tipo de conocimiento de una medida de este estilo, o en su defecto, la situación revela la retención de granos por parte del productor ante el temor de un cambio de régimen cambiario luego de las elecciones de octubre.

