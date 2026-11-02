La recaudación de octubre 2026 registró un leve aumento pese a la caída de los impuestos ligados al consumo

La recaudación impositiva no logra despegar a consecuencia de una actividad económica alicaída y con niveles de consumo y producción en los principales sectores que se mantienen a la baja desde hace varios meses.

Los ingresos fiscales de octubre alcanzaron a $ 21,3 billones, lo cual representa un aumento real de 0,7% interanual.

Este resultado se apoyó en una buena performance del impuesto a las Ganancias y en un alza de las retenciones. En cambio, fueron muy flojos los ingresos por IVA y el impuesto al cheque, que son los que marcan el nivel de actividad.

Este nivel de recaudación no condice con las expectativas de crecimiento que a esta altura esperaba tener el Gobierno, a partir de un mayor estímulo por la baja de impuestos.

Con estos ingresos, el Ministerio de Economía sigue con un margen muy estrecho para hacer frente a sus obligaciones de pagos corrientes y de deuda.

De hecho, este jueves deberá afrontar una obligación con el FMI por U$S 877 millones, mientras que el Tesoro Nacional tiene en su cuenta unos U$S 860 millones. Esto implica que deberá vaciarla para cumplir con un pago que es impostergable debido a que corresponde a intereses (los pagos de capital se pueden extender a fin de mes).

Por lo tanto, el Ministerio de Economía está obligado a continuar generando espacio fiscal para atender sus obligaciones, en un contexto en el que el mercado tiene cada vez más dudas sobre el esquema financiero.

Pese a los reiterados elogios, el FMI postergó hasta diciembre el envío de U$S 900 millones y le pide al Gobierno que tome medidas, en especial la compra de dólares en el mercado, sin importar a qué precio cotice.

Si bien aún no se hizo público el staff report del FMI, se sabe que Argentina tuvo que pedir una dispensa por no haber cumplido con la meta de 1,4% de superávit primario en el primer semestre. El desvío fue de unos $ 500 mil millones.

Con este ritmo de recaudación se ve comprometido también el objetivo anual, que es de la misma magnitud.

El detalle fino de la recaudación de octubre 2026

El impuesto a las Ganancias tuvo un incremento de 17,5% a $ 5 billones, producto de un aumento real de las bases imponibles tanto de empresas como de personas.

En tanto, el IVA tuvo un retroceso de 7,7% a $ 7 billones. El IVA impositivo –que refiere al consumo- cayó 1,1% a $ 4,9 billones, mientras que el IVA aduanero –vinculado a importaciones- cayó 28% a $ 2,1 billones. Las devoluciones de IVA fueron de $ 83.000 millones, con un retroceso real de 78%.

A su vez los reintegros a las exportaciones fueron de $ 68.000 millones con una retracción de 27,4%. El retener devoluciones y reintegros es una de las herramientas que utiliza el ministro de Economía, Luis Caputo, para mejorar el superávit de las cuentas.

Las retenciones aportaron $ 870.052 millones y subieron 156%. Esto se debe a que en octubre del año pasado había caído el nivel del campo porque se había adelantado a septiembre, como parte del plan para conseguir dólares y aguantar la corrida cambiaria.

Los derechos de importación en octubre se ubicaron en $ 723.000 millones y cayeron 31,5%, producto de la merma de las compras al exterior a partir del estancamiento de la economía.

En tanto, el impuesto al cheque recaudó $ 1.6 billones y retrocedió 7,9%, lo cual es una nueva señal de la debilidad del nivel de actividad.

Asimismo, el impuesto a los combustibles incorporó $ 688.000 millones y mejoró 14,5%, apoyado en los ajustes mensuales que se produjeron en el período.

A su vez, por bienes personales se pagaron $ 122.441 millones, lo cual representa una disminución interanual de 4,1%.

El sistema de seguridad social recaudó en octubre $ 5 billones, lo cual representa una mejora de 1,4%.

Los impuestos internos coparticipados (son aquellos tributos nacionales que gravan el consumo de determinados bienes como tabaco, bebidas alcohólicas, vehículos, artículos electrónicos) sumaron $ 284.000 millones, lo cual resulta una caída de 33,4%.

Con este nivel de recaudación hubo una mejora en los envíos a las provincias de 0,6%, apoyada en los ingresos del impuesto a las Ganancias.