Venta de autos: cayeron 12% los patentamientos en octubre y las pick-ups coparon el podio

Las pick-ups, el segmento que sostiene el mercado automotor en un mes de caída. (Foto: gentileza)

El mercado automotor cerró el décimo mes del año en baja. De acuerdo con los datos oficiales de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), en octubre de 2026 se patentaron 45.965 vehículos en todo el país, un 12% menos que en octubre de 2025 y un 8,4% por debajo de septiembre. En el acumulado de los diez meses, el sector registra un retroceso del 12,8%.

Para el economista Pablo Wende, sin embargo, detrás del promedio hay una fuerte disparidad territorial. En diálogo con RÍO NEGRO RADIO, sostuvo que los patentamientos por provincia reflejan el cambio estructural de la economía argentina, en el que las zonas atadas a los recursos naturales crecen mientras los grandes centros urbanos siguen deprimidos.

El contraste provincial que marcó Pablo Wende en Río Negro Radio

Wende afirmó que las principales plazas del centro del país mostraron caídas pronunciadas frente al año pasado. Según dijo, la provincia de Buenos Aires retrocedió en torno al 15%, Córdoba más de 10% y la Ciudad de Buenos Aires entre un 8% y un 10%.

“¿Cuáles son las provincias que crecieron?”, planteó el economista, y enumeró a Neuquén, Catamarca, Salta, Tucumán y Jujuy, a las que asoció con el desarrollo energético, el litio y la minería. A ese grupo sumó a Formosa y Santiago del Estero, donde vinculó el movimiento al peso del empleo público en los ingresos.

Para Wende, las industrias que vivieron de subsidios y de un dólar barato ya no son viables, mientras que sí lo son las que abastecen a la energía y la minería. Como ejemplo mencionó la apertura de la segunda concesionaria de la automotriz china BYD en Neuquén que apunta tanto al público neuquino como a convertirse en proveedora de Vaca Muerta.

Las pick-ups copan el podio de los más vendidos

Las camionetas encabezaron el ranking de modelos más patentados en octubre elaborado por ACARA:

Toyota Hilux: 2.820 unidades (6,6% del mercado)

2.820 unidades (6,6% del mercado) Volkswagen Amarok: 2.128 (5,0%)

2.128 (5,0%) Ford Ranger: 1.953 (4,6%)

1.953 (4,6%) Fiat Cronos: 1.799 (4,2%)

1.799 (4,2%) Ford Territory: 1.791 (4,2%)

1.791 (4,2%) Toyota Yaris Cross: 1.256 (2,9%)

1.256 (2,9%) Peugeot 208: 1.155 (2,7%)

1.155 (2,7%) Toyota Corolla Cross: 1.062 (2,5%)

1.062 (2,5%) Chevrolet Onix: 1.054 (2,5%)

1.054 (2,5%) Volkswagen Tera: 1.005 (2,3%)

Entre las tres pick-ups del podio sumaron 6.901 unidades, el 16,2% de todos los patentamientos del mes.

Motos: crecen a contramano de los autos

En el segmento de motovehículos, la división de ACARA informó 79.497 unidades patentadas en octubre. El registro quedó un 2% por debajo de septiembre, pero creció un 25,9% frente a octubre de 2025, y en el acumulado del año el avance es del 39,1%.

El ranking mensual estuvo dominado por las motos urbanas de 110 centímetros cúbicos. Lideró la Honda Wave 110S, con 8.313 unidades (10,5% del mercado), seguida por la Motomel B110, con 6.492 (8,2%), y la Gilera Smash, con 6.453 (8,1%).

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