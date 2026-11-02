El riesgo país superó los 800 puntos este lunes: cayeron el Merval y los ADRs, mientras que el dólar se acercó a los $1.550

El mercado financiero operó este lunes 2 de noviembre bajo un clima de marcada cautela e incertidumbre por factores tanto locales como internacionales. En conjunto, estos elementos conformaron un panorama adverso que se reflejó en la caída generalizada de los títulos soberanos, con un consecuente repunte en la prima de riesgo país.

A nivel doméstico, las dudas sobre el financiamiento de los vencimientos de deuda para 2027 y la falta de compras de reservas por parte del Banco Central sumaron presión sobre los activos, según precisó Infobae.

En el plano internacional, los inversores mantienen su atención en el inminente proceso electoral de Estados Unidos. El «Súper Martes» definirá la composición del Congreso y el rumbo político de ese país, un factor que eleva la aversión al riesgo global y afecta de manera directa a los mercados emergentes, detalló Ámbito Financiero. A este escenario se sumaron los ecos de las recientes elecciones en Brasil, donde la presión cambiaria sobre el real generó nerviosismo en la plaza.

El riesgo país perforó los 800 puntos

El indicador que elabora la banca JP Morgan quebró una barrera psicológica clave para el mercado. El riesgo país argentino subió un 2,3% y se ubicó en los 805 puntos básicos. Este valor representa el nivel más alto desde octubre de 2025, según se deduce de los paneles de Rava Bursatil.

En el segmento de renta fija, los títulos soberanos operaron con tono flojo y predominio de rojos a lo largo de toda la curva de vencimientos, golpeados por la aversión al riesgo global y la incertidumbre política local.

Los bonos que más subieron fueron:

Bopreal Serie B (BPOB8): 0,8%

Bonar Dollar-Linked (D31M7): 0,8%

Bopreal Serie A (BPOA7): 0,3%

Los bonos que más bajaron fueron:

Bono Global en pesos (GD46): -2,5%

Bonar 2041 (AL41D): -1,7%

Bonar 2038 (AE38D): -1,6%

Merval y ADRs en rojo

La plaza bursátil porteña acompañó la tendencia negativa global y local. El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires retrocedió un 3,3% hasta los 89.026 puntos, mientras que su medición en dólares anotó una caída idéntica y se ubicó en las 54 unidades. Las acciones borraron el optimismo inicial de la rueda y consolidaron una jornada de profundas pérdidas.

Las acciones del Merval que más subieron fueron:

Valores (VALO): 3,3%

Cresud (CRES): 0,3%

Metrogas (METR): 0,3%

Las acciones del Merval que más bajaron fueron:

YPF (YPFD): -6,9%

Transportadora de Gas del Norte (TGNO4): -5,9%

Banco Supervielle (SUPV): -5,8%

Las empresas argentinas que cotizan en Wall Street mediante ADRs (American Depositary Receipts) también sufrieron el impacto de la cautela inversora, arrastradas por un clima de aversión al riesgo que golpeó con fuerza a los sectores energético y financiero, ante la baja del petróleo por guiños de Trump para resolver el conflicto en Medio Oriente por vía diplomática.

Los ADRs argentinos que más subieron fueron:

Mercado Libre (MELI): 3,3%

Globant (GLOB): 2,2%

Los ADRs argentinos que más bajaron fueron:

IRSA (IRS_US): -12,8%

Cresud (CRESY_US): -8,1%

YPF (YPF_US): -6,8%

El dólar ante un nuevo máximo nominal

El mercado cambiario mostró una leve tendencia alcista en los tipos de cambio formales, en un contexto donde el Banco Central interrumpió su ritmo de compras. La autoridad monetaria hilvanó tres jornadas consecutivas sin adquirir divisas, luego de un mes de octubre con ingresos a las reservas por US$ 1.396 millones, según un informe de la consultora Invecq.

Esta pausa en la acumulación impulsó alzas marginales en los principales segmentos y llevó al dólar mayorista a un nuevo récord nominal. A su vez, la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el dólar Contado con Liquidación (CCL) se ubicó en el 5,7%.

Cotizaciones del mercado cambiario

Dólar Mayorista: cerró a $1.545,50 con un incremento diario del 0,7%.

cerró a con un incremento diario del Dólar Oficial: finalizó la jornada a $1.565,00, registrando una suba del 0,3%.

finalizó la jornada a registrando una suba del Dólar MEP: registró una baja del 0,5% para ubicarse en los $1.565,25.

registró una para ubicarse en los Dólar CCL: se posicionó en los $1.653,97 sin variaciones porcentuales diarias.

se posicionó en los sin variaciones porcentuales diarias. Dólar Cripto: cotizó a $1.674,95 tras un retroceso del 0,6%.



La mirada del mercado

Los analistas financieros coinciden en que los movimientos de los precios responden a una mezcla de cautela internacional y dudas políticas internas. La firma GMA Capital calculó que el componente global explica solo 209 puntos básicos del riesgo país, mientras que el componente local aporta 568 puntos básicos, según replicó Infobae.

Por su parte, el analista financiero Christian Buteler explicó a Infobae que la divergencia del riesgo argentino respecto a la región responde a la evolución de la economía y no al riesgo electoral de 2027, al cual considera todavía marginal.

Finalmente, desde la sociedad de bolsa Max Capital advirtieron a Ámbito Financiero que el resultado de las elecciones legislativas en Estados Unidos representa un factor clave. La entidad señaló que una eventual victoria demócrata conformaría otro riesgo a la baja para los activos argentinos en el corto plazo.