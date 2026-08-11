Gran expectativa por el sorteo del Quini 6: $12.500 millones en juego este 12 de agosto 2026

El Quini 6 volverá a concentrar la atención de todo el país este miércoles 12 de agosto 2026, durante la realización de su sorteo número 3.399.

Tras el impacto generado por la edición aniversario de Quini 6 del fin de semana, donde las modalidades Tradicional y Revancha quedaron vacantes, la Lotería de Santa Fe anunció que la masa total acumulada en premios ascenderá a la suma estimada de $12.500 millones, consolidando uno de los pozos más elevados en la historia del juego poceado.

Próximo sorteo del Quini 6: pozo acumulado para el miércoles 12 de agosto 2026

Las autoridades de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe confirmaron que, a partir de la falta de ganadores en las rondas principales del domingo, se catapultaron los valores individuales para la jugada de mediados de semana.

El Quini 6 ofrecerá el siguiente desglose estimado para el sorteo 3.399:

Pozo Total Estimado: $12.500 millones

Modalidades: Tradicional Primer Sorteo, La Segunda del Quini, La Revancha, El Quini que Siempre Sale y Pozo Extra.

Esta importante masa de recursos mantendrá un flujo sostenido de apuestas en las agencias, de cara a la transmisión en directo.

Cómo jugar al Quini 6 en la Lotería de Santa Fe y valor de las apuestas

Para participar del sorteo de la Lotería de Santa Fe, los apostadores deben elegir seis números del 00 al 45 en cualquier agencia oficial habilitada en todo el país.

Las tarifas oficiales por cada jugada comercial se estructuran de la siguiente manera:

Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda): $1.500

Revancha: $500 adicionales

Siempre Sale: $500 adicionales

Valor total del ticket completo: $2.500

El límite comercial para registrar los cupones en las terminales físicas vence a última hora de la tarde de este miércoles, 12 de agosto 2026.

La jugada oficial se concretará a las 21:15 en la sala de sorteos de la institución santafesina y se transmitirá en vivo a todo el país a través de la TV Pública, señales provinciales y por streaming en la cuenta oficial de YouTube del organismo.