Un reconocido tributarista aterrizo en Neuquén y desafió: “Yo no esperaría para comenzar a usar los dólares del colchón”

La ciudad de Neuquén fue escenario esta semana de la llegada a la provincia de uno de los estudios legales y tributarios más prestigiosos del país. La firma Lisicki, Litvin & Abelovich inauguró sus oficinas en la capital neuquina, con la presencia de un nutrido grupo de profesionales y empresarios.



El estudio que cuenta con oficinas en Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Misiones y Mendoza, tiene el respaldo de más de 40 socios principales, y más de 600 colaboradores profesionales y técnicos en todo el país. Neuquén, será la octava oficina de la firma, y la llegada a la provincia busca acompañar desde cerca el desarrollo y el crecimiento en torno a la energía y las actividades conexas.



En la apertura en Neuquén disertaron el Cr. Fernando López Chiesa, socio de la firma y quien quedará a cargo de la oficina local, y el Dr. César Litvin, CEO del estudio, con una conferencia titulada “Baja de impuestos y Régimen de Inocencia Fiscal: el nuevo escenario para Neuquén”.



En ese marco, Litvin trazó un paralelo entre el espíritu de la nueva normativa y la situación fiscal que atravesaban las empresas en general hasta la anterior gestión de gobierno. “Parece que estamos en Disneylandia”, afirmó y agregó: ”Estamos bajando impuestos, estamos creando regímenes de promoción, estamos bajando cargas sociales y ahora hay un régimen muy disruptivo, tan disruptivo que hasta cuesta creer que sea cierto, que es el régimen de inocencia fiscal”.

Inauguración. El estudio Lisicki, Litvin & Abelovich abrió sus oficinas en Neuquén (Foto: Florencia Salto).



El especialista señaló que según estimaciones oficiales hay US$ 170 mil millones fuera del sistema financiero formal y que el régimen tiene como objetivo incentivar a que ese dinero que está oculto se formalice y se reduzca también la burocracia fiscal. “Esto genera un cambio de paradigma que es a favor del ciudadano”.



El reconocido tributarista dialogó mano a mano con RÍO NEGRO respecto a alguno de los detalles e implicancias de la Ley de Inocencia Fiscal que acaba de reglamentarse.

PREGUNTA: ¿Qué gana el contribuyente que ingresa en el régimen simplificado de ganancias?

RESPUESTA: Los beneficios son múltiples y muy significativos. En primer lugar, una declaración jurada muy simple, ingresos menos gastos. O sea, no tengo que poner los datos de consumo personal, no tengo que poner los datos de las variaciones patrimoniales. Pero un beneficio muy importante, diría que el más importante de todos, es el tapón fiscal. Ahí es donde muchos consideran que se asemeja a un blanqueo, porque el que ingresa en el régimen simplificado de ganancias y paga lo que tiene que pagar correctamente, tiene una presunción de exactitud para todos los periodos no prescritos. O sea que el contribuyente se adhiere al régimen significativo de ganancias, paga correctamente lo que tiene que pagar, que es lo que coincidiría con la base de datos que tendría ARCA, y a partir de ese momento, ese pago tiene efecto liberatorio para 2025, y se presume, sin admitir pruebas al contrario, que todos los años anteriores están correctamente pagados.

P: Las provincias aún no adhieren a la ley de inocencia fiscal y algunos contadores recomiendan a sus clientes esperar para sacar sus dólares ¿Qué opina?

R: Yo tengo una opinión diferente, basada en los blanqueos anteriores, donde muy pocas provincias adhirieron. Si eso pasa, después las provincias no tienen los elementos como para empezar a buscar, dado que tampoco reciben información de la Nación, información que es válida, y que les sirve como herramienta. El contribuyente que saca los dólares del colchón los pudo haber obtenido de cualquier tipo de actividad anterior. Hay un dato muy importante a tener en cuenta, el régimen de inocencia fiscal modifica el Código Civil, y obliga a las provincias a tomar las mismas pautas de cómputo de prescripción que la Nación, con lo cual el cómputo de prescripción, si se presenta en términos de las declaraciones juradas, y se paga correctamente, pasa de 5 a 3 años. Yo no esperaría para empezar a usar los dólares del colchón y generar renta, hay mucha seguridad jurídica.

P: ¿Qué pasa si alguien saca mañana los dólares del colchón y rentas de la provincia pregunta por el origen de los fondos?

R: Es dinero de años prescriptos. Hay que explicar que los fondos provienen de muchos años atrás y hacer valer que cualquier tipo de ajuste fiscal está totalmente prescripto. Porque el organismo fiscal provincial no tiene la prueba de cuándo fueron generados los fondos.

“Parece que estamos en Disneylandia. Estamos bajando impuestos, estamos creando regímenes de promoción, estamos bajando cargas sociales y ahora hay un régimen muy disruptivo, tan disruptivo que hasta cuesta creer que sea cierto, que es el régimen de inocencia fiscal”

P: El CEO de Banco Galicia afirmó esta semana que ellos siguen pidiendo por el origen de los fondos ¿Qué hay de los bancos?

R: Hay un comunicado del Banco Central y de la UIF que dice en otras palabras ‘pidan todo lo que la norma legal obliga, no pidan de más’. O sea, ‘dejen de lado algunas normas internas de compliance y no pidan de más’. Ahí se produce un choque entre normas internas de los bancos respecto de lo que está diciendo el Banco Central. Por eso yo digo que la ley crea una especie de ‘canal verde’: al presentar la constancia de adhesión al régimen simplificado de ganancias es como un primer indicio de que los dólares del colchón son legítimos o provenientes de actividad lícita. Yo creo que para aquellos que son clientes de los bancos ya hace algunos años, se sabe la actividad que desarrollan, que quizás no pagó todos los impuestos, pero que es una actividad lícita, no va a haber inconveniente.

P: ¿Qué sucede con los dólares en efectivo?

R: La normativa establece que los dólares deben ingresar al sistema financiero formal, ya sea en origen o en destino, es indistinto, pero deben ser bancarizados. La única excepción es el caso de las operaciones de compra-venta inmobiliaria. En ese caso los dólares del colchón se pueden usar en efectivo billete. El único requisito es que un escribano certifique que el dinero fue ‘recibido en ese acto’.

P: ¿Pueden los monotributistas adherir al régimen simplificado de ganancias y aprovechar los beneficios de inocencia fiscal?

R: Sí es posible. Pero el monotributista que factura a consumidores finales, si se cambia al régimen simplificado de ganancias puede tener un problema de competitividad, porque el IVA para el consumidor pasa a ser el mayor costo. Imaginemos dos odontólogos, uno monotributista y el otro en régimen de ganancias y responsable inscripto en el IVA. El que es responsable inscripto en el IVA va a cobrar más caro. En todo caso el monotributista tendría que hacer una evaluación, una planificación, cuánto más le va a salir ganancias respecto de lo que está pagando ahora. Y en función de eso, tomar una decisión, porque normalmente el monotributo siempre es más barato que ganancias.

P: ¿Qué hay de los dólares que no están declarados y se encuentran depositados en una cuenta en el exterior?

R: En ese caso se puede declarar la cuenta y adherir al régimen simplificado de ganancias. Pero solamente va a declarar la renta que tenga esa cuenta porque al estar en el régimen simplificado, no hay que declarar patrimonio. La obligación de declarar patrimonio es si el contribuyente pasa a estar alcanzado por bienes personales. En ese caso va a tener que declarar en el patrimonio esa cuenta, y para el régimen simplificado de ganancias, la renta de esa cuenta.

Hay una especie de ‘canal verde’ con el ingreso de los dólares al banco. Al presentar la constancia de adhesión al régimen simplificado de ganancias, es como un primer indicio de que los dólares del colchón son legítimos o provenientes de actividad lícita.

P: ¿Qué le garantiza al contribuyente que en 2027 o 2031 no gane otro gobierno y haga preguntas sobre los dólares que hoy salen del colchón?

R: Es una buena pregunta. En toda nuestra experiencia profesional, los tapones fiscales de los blanqueos funcionaron correctamente con los cambios de gobierno. Porque es un derecho adquirido, donde nadie puede tocar eso. Ahora, lo que sí puede pasar es que cambie el gobierno y aumente los impuestos patrimoniales como pasó con el gobierno de la gestión anterior. Alguien declara hoy dólar en el colchón y estaba por pagar de bienes personal, 0,75% en el año 2025, 0,50% en el año 2026, cambia el gobierno en el año 2027 y en lugar de ser el 0,27% para ese año, lo llevan al 2%. Puede pasar que el patrimonio exteriorizado hoy le genere un impuesto mayor mañana si es que cambia el gobierno hacia uno con una orientación más fiscalista.

P: ¿Cuál es la diferencia más significativa entre inocencia fiscal y el blanqueo de 2024?

R: Bueno, el blanqueo de 2024 hasta US$ 100.000 no tenía costo, pero después de los 100.000 dólares sí tenía costo. Y otra diferencia importante es que en aquel blanqueo se eximía de poder ingresar al blanqueo a funcionarios públicos, magistrados, exfuncionarios y los familiares. En el régimen de inocencia fiscal no existe restricción alguna.

P: ¿Vienen sacando los dólares del colchón sus clientes?

R: No todavía. Porque hace pocos días se reglamentó. Falta un poco más de difusión y publicidad para que la gente se anime. Nadie quiere dar el primer paso.

Cuando se empieza a ver el movimiento, eso contagia. Falta el efecto contagio todavía.

Perfil

César Litvin es socio y CEO de Lisicki Litvin & Abelovich. Se graduó como Contador Público en la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).

Fue presidente del Instituto Tributario de la Federación Argentina de Graduados en Ciencias Económicas (FAGCE).

Es autor del libro “Impuesto a las Ganancias” (2011), y brinda conferencias sobre temas tributarios.

Profesor titular en la cátedra Teoría y Técnica Impositiva I, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA).