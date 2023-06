La sequía hundió las exportaciones y el déficit comercial trepó a U$S 1.154 millones en mayo

Las exportaciones cayeron 24,8% en mayo producto de la disminución de la venta de cereales a U$S 6.203 millones y en consecuencia la balanza comercial registró un déficit de U$S 1.154 millones, según informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En tanto, las importaciones disminuyeron 6,7% a U$S 7.357 millones.

En mayo de 2022 el intercambio comercial había dejado un saldo positivo de U$S 368 millones, por lo que el diferencial supera los U$S 1.500 millones.

En los primeros cinco meses del año, la balanza comercial registra un rojo de U$S 2.690 millones contra un resultado positivo de U$S 3.208 millones en el mismo período del año pasado.

En este caso el diferencial es de U$S 6.900 millones y explica la pérdida de reservas del Banco Central y la presión sobre el tipo de cambio.

La caída de las exportaciones de 24,8% se explica por una baja de 12,5% en las cantidades y de 14,1% en los precios.

Según el informe del INDEC todos los rubros disminuyeron: los productos primarios (PP), 37,2%; las manufacturas de origen agropecuario (MOA), 29,0%; las manufacturas de origen industrial (MOI), 9,1%; y los combustibles y energía (CyE), 5,5%.

Puntualmente la venta de cereales cayó U$S 917 millones, incluso con la vigencia del programa “dólar soja 3”.

En tanto, la retracción de 6,7% en las importaciones se explica por una baja de 10,4% en los precios y a un incremento de las cantidades de 3,8%.

A nivel de uso económico, se redujeron las importaciones de combustibles y lubricantes y 36,5% en el rubro “otros” que incluye fundamentalmente la compra de bienes despachados mediante servicios postales (couriers) y que fueron trabados desde la AFIP para disminuir la sangría de reservas.