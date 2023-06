«Lo último que va a hacer Sergio Massa es devaluar», dice reconocida economista

Entrevista con la directora de inversiones (CIO) de Adcap Asset Management, la economista Paula Gándara.

PREGUNTA: ¿Qué análisis hacés del dato de inflación de mayo?

RESPUESTA: El consenso del mercado estaba cercano al 9%, así que el 7,8% fue un dato bastante positivo. De todas formas, pensamos que en los próximos meses pueden ser similares a estos niveles y habría que ver cómo se desencadena la última parte del año, donde hay mayor incertidumbre porque ya vendría el nuevo presidente el 10 de diciembre. Hay que ver cómo empieza a jugar más el tema político post-elecciones generales, que ya está jugando actualmente. Va a haber más claridad.

P: ¿Cuáles son los posibles escenarios post-electorales?

R: Las PASO van a funcionar como encuesta general. La duda es Milei, porque en las provincias no está captando los votos que se suponía y no tiene aparato político, pero hay analistas políticos que dicen que no es representativo el resultado de las provincias con respecto a la nación. Hay incertidumbre, no solo con Milei, sino con Bullrich y (Rodríguez) Larreta donde no queda claro cómo se van a conformar las listas. Nosotros esperamos que llegue alguien del peronismo, alguien del Juntos por el Cambio y Milei. Milei diciendo que quiere dolarizar y las otras dos alternativas son más dentro del status quo, habría una continuidad, más o menos esperamos medidas similares, se juegan quizás otros factores más políticos, quiénes van a ser los economistas, cuál va a ser en detalle el programa económico que lo vamos a ir sabiendo a medida que estemos más cerca de las PASO.

P: ¿En ese contexto, es una buena idea comprar dólares?

R: El dólar es un activo escaso. La dinámica del Banco Central, que vende sus reservas, la caída de la demanda de pesos, la brecha entre el dólar oficial y los alternativos en torno al 100%, un cepo muy fuerte, todo eso hace que haya sí o sí una necesidad de ajuste cambiario. Massa lleva la velocidad crucero del dólar oficial cercana al 8% mensual, parecido a la inflación. No sabemos cuál va a ser el dólar para el nuevo gobierno, pero que eventualmente se va a producir un ajuste de precios relativos, eso es seguro. No creemos que lo haga Massa, sí creemos que va a ser dentro de un plan de estabilización del nuevo gobierno, que deberá agarrar el toro por las astas. Un plan que nos diga ‘esta va a ser ancla nominal, este va a ser el valor del dólar, voy a hacer esto con las tasas, de esta forma voy a cerrar el déficit fiscal, de esta forma voy a conseguir los recursos para pagar la deuda, así voy a bajar la inflación, esto voy a exportar, esto voy a importar’. Que se plantee un proyecto.

P: Precisamente, ¿qué no debe faltar en ese plan?

R: Son muchas medidas a aplicar al mismo tiempo, y con un gobierno que no va a tener los 100 días de luna de miel electoral. La gente está cansada. Si mirás las encuestas del Banco Central, ves que de un mes a otro las perspectivas de inflación varían del 7% al 10%, es una locura. Las expectativas están desancladas, hay que anclarlas, la gente no sabe de cuánto va a ser la inflación el mes que viene, cuánto se va a devaluar, qué va a pasar con las tasas. Hoy estamos pensando en una inflación del 9% promedio mensual, con el país decreciendo fuerte. Sabíamos que el tema de la sequía iba a ser difícil, pero fue más difícil de lo pensado para el Banco Central. Todo eso genera un deterioro muy importante de expectativas, y se da en el adentramiento de un ciclo electoral caldeado, con una macroeconomía endeble, con ciudadanos cansados de la situación económica y política. Tenemos el “plan llegar” de Massa, nosotros creemos que se llega, pero el que viene tendrá que ajustar y hacer un plan que pueda para encausarnos hacia la estabilización.

P: Cuando hablás del “plan llegar”, ¿“llegar” hasta cuándo?

R: A agosto llegamos porque queda poco. Massa no va a devaluar, es lo último que va a hacer. Si sigue con carencia de dólares, para sostener las cotizaciones alternativas posiblemente continúe endurenciendo los cepos tanto en la economía real como en la financiera, que siga complicándola, e instaurando mecanismos que reduzcan la demanda de dólares. La velocidad crucero para el tipo de cambio oficial al 8% le da un respiro también.

P: El Banco Central mantuvo la tasa de referencia. ¿Cambia sustancialmente la conveniencia de un plazo fijo al 97% con el nuevo dato de inflación?

R: No, para nada. En términos relativos, no son grandes variaciones con un nivel de nominalidad tan alto. No recomendamos un plazo fijo. Hay fondos comunes de inversión t+1, o sea que podés venderlo un día y el dinero lo tenés al otro día, cuyo objetivo es seguir la tasa Badlar; ese fondo ha tenido un retorno superior a esa tasa. El fondo t+1 es más fluctuante, puede existir algún tipo de variación. Los fondos money market son totalmente conservadores e invierten en activos que no están a mercado, como plazos fijos o cauciones. El fondo money market siempre sube, de manera constante, hasta que devenga 83%-84%, proyectado. El t+1 está arriba del 100%-110%, porque tiene expectativas de inflación y devaluación que son muy altas. Si no querés tener todo en t+1 porque querés ser más conservador, podés poner un 50% en un fondo money market y un 50% en uno t+1, y de esa forma podés potenciar aún más el retorno sobre un fondo conservador a la vez de sostener el nivel de liquidez. Plazo fijo es inmovilización de fondos, yo en lugar de inmovilizar 30 días prefiero hoy fondos t+1, me parece que rinden más y los podés desarmar en el día. Y otra ventaja de los fondos es que están totalmente diversificados.

Perfil – Paula Gándara

Es licenciada en economía por la UBA.

Es máster en economía por la UTDT.

Tiene una amplia trayectoria en la industria financiera.

Fue analista en el Ministerio de Economía.

Trabajó en Estados Unidos en Morgan Stanley, Lehman Brothers y en el banco BBVA.

En Argentina, ocupó puestos en HSBC y en AR Partners.

Es directora de inversiones (CIO) de Adcap Asset Management.