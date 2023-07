La Universidad del Comahue fue elegida entre las mejores de Argentina y el mundo

Uno de los actores fundamentales para el desarrollo económico de cualquier región o localidad es la educación, en general, y las universidades en particular. La calidad y alcance de estas últimas y su articulación con las actividades económicas de la región en que se hallan insertas es un elemento sumamente dinamizador. Para las provincias argentinas de Neuquén y Río Negro es, por tanto, una gran noticia que la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) haya sido elegida como una de las mejores del país y del mundo.

La UNCo fue elegida como la 9na. mejor universidad de Argentina en el período 2022-2023, de acuerdo al reconocido Center for World University Ranking (CWUR). Asimismo, fue incluida en el listado de las 2000 mejores universidades a nivel mundial, entre un total de 19.788 institutos relevados.

«Además, a nivel latinoamericano, estamos en el puesto 191, gracias a nuestra Red Internacional de Investigación y a ser una de las instituciones con mayor número de estudiantes inscritos», publicó la UNCo en sus redes sociales.

El CWUR es el único ranking académico de universidades globales que evalúa la calidad de la educación, el empleo de exalumnos, la calidad de la facultad y el desempeño de la investigación sin depender de encuestas y envíos de datos universitarios.

Los criterios empleados son, a grandes rasgos, cuatro: educación, basado en en el éxito académico de los exalumnos de una universidad; empleabilidad, vinculado al éxito profesional de los exalumnos de una universidad; profesorado, que se evalúa por el número de profesores que han ganado prestigiosas distinciones académicas; e investigación, medida por el volumen de investigaciones publicadas, su calidad y su influencia y difusión.

La UNCo se destaca particularmente en este último ítem, ocupando el puesto 1864 a nivel mundial en el ránking mundial de investigación.

«En la UNCo, nos enorgullece publicar y difundir la labor intelectual de nuestros miembros y estimular todas aquellas actividades que contribuyen al mejoramiento social y al afianzamiento de las instituciones democráticas», señalaron.

Las mejores universidades de Argentina

El CWUR incluyó a nueve casas de altos estudios de nuestro país entre las 2000 mejores de todo el globo. Las mismas son las siguientes.

1) Universidad de Buenos Aires.

2) Universidad Nacional de la Plata.

3) Universidad Nacional de Córdoba.

4) Universidad Nacional de Rosario.

5) Universidad Nacional del Litoral.

6) Universidad Nacional de Cuyo.

7) Universidad Nacional de Mar del Plata.

8) Universidad Nacional del Sur.

9) Universidad Nacional del Comahue.

Las mejores universidades del mundo

Las diez mejores universidades del mundo, según el CWUR, son:

1) Harvard University (Estados Unidos).

2) Massachusetts Institute of Technology (Estados Unidos).

3) Stanford University (Estados Unidos).

4) University of Cambridge (Reino Unido).

5) University of Oxford (Reino Unido).

6) Princeton University (Estados Unidos).

7) University of Chicago (Estados Unidos).

8) Columbia University (Estados Unidos).

9) University of Pennsylvania (Estados Unidos).

10) California Institute of Technology (Estados Unidos).