Restricciones para bancos y billeteras virtuales: ARCA actualizó el monto límite para las transferencias

Como cada mes, ARCA ajustó los límites que determinan qué transferencias y pagos están bajo su supervisión. En este sentido informó cuáles son los topes actualizados que afectan operaciones en bancos y billeteras virtuales, con el objetivo de que los usuarios presten atención para evitar bloqueos o pedidos de documentación que justifiquen el origen de los fondos.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en vigencia una serie de topes que establecen desde qué montos empiezan a ser reportadas y supervisadas las operaciones realizadas en bancos tradicionales y/o plataformas como Mercado Pago, Ualá o NaranjaX.

La norma afecta tanto a personas físicas como a personas jurídicas que muevan fondos por encima de los límites establecidos.

Cuáles son los montos límites aplicados por ARCA

Según la norma vigente, los montos que marcan el límite son:

Transferencias o acreditaciones: $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para personas jurídicas.

para personas físicas y para personas jurídicas. Extracciones en efectivo: $10.000.000 para ambos casos.

para ambos casos. Saldos bancarios al cierre de mes: $50.000.000 (físicas) y $30.000.000 (jurídicas).

(físicas) y (jurídicas). Plazos fijos: $100.000.000 (físicas) y $30.000.000 (jurídicas).

(físicas) y (jurídicas). Transferencias en billeteras virtuales: $50.000.000 (físicas) y $30.000.000 (jurídicas).

(físicas) y (jurídicas). Tenencias en sociedades de bolsa: $100.000.000 (físicas) y $30.000.000 (jurídicas).

(físicas) y (jurídicas). Compras como consumidor final: $10.000.000 .

. Pagos generales: $50.000.000 (físicas) y $30.000.000 (jurídicas).

Documentación requerida por ARCA

Cuando una operación supera los límites, las entidades financieras deben informar a ARCA, que puede activar alertas y requerir justificación del origen del dinero. Entre los documentos más habituales se encuentran: