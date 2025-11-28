La sorpresiva norma que afecta a las tasas que pagan las billeteras y fondos comunes de inversión

Con la Resolución General 1092 de la Comisión Nacional de Valores (CNV), el Gobierno Nacional dio un giro inesperado para los inversores y usuarios de herramientas financieras digitales. La resolución produce efectos inmediatos en la estructura del sistema financiero. Los detalles en esta nota.

La norma que afecta a las tasas que pagan las billeteras y fondos comunes de inversión

Es que desde el 1º de diciembre de 2025, los Fondos Comunes de Inversión Money Market (FCI Money Market) tendrán permitido invertir únicamente hasta el 20% de su patrimonio en cauciones.

El nuevo umbral representa una reducción relevante, considerando que estos instrumentos se convirtieron en piezas clave dentro de la operatoria transaccional, tanto de inversores mayoristas como minoristas, recordó Infobae. Esos fondos son el instrumento a través del cual distintas billeteras digitales remuneran los saldos en cuenta.

Esta restricción surge tras un período en el que el mercado de cauciones creció de forma sostenida. Según el medio nacional, el Banco Central (BCRA) recomendó restringir la participación de estos fondos en el mercado de cauciones, con el argumento de proteger la transmisión de la política monetaria y evitar lo que consideró una “ineficiencia” en el uso extendido de estos vehículos para fines estrictamente transaccionales.

Norma que afecta a las tasas que pagan las billeteras: qué implica

Afecta el rendimiento: los ahorristas que usan fondos money market o billeteras digitales percibirán menores tasas.

Alivio para el sector bancario: los bancos recuperan flujo de depósitos y ganan margen para administrar su liquidez.

Reducción de costos para el Banco Central: baja la carga por pasivos remunerados al limitar fondos con acceso a cauciones.

Competencia distinta para los fondos: los money market deben reorientar liquidez a instrumentos bancarios, que rinden menos.

Cambios en la operatoria diaria: empresas y particulares analizan alternativas para administrar su dinero en un entorno con límites nuevos.

