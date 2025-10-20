Las pymes sostienen la apuesta en Añelo en medio de los desafíos 

Defendiendo bastiones como el “Compre Neuquino” y la mano de obra local, la Cámara de Empresas, Industria y Servicios de Añelo (Ceisa) sabe que se desafía, día a día, frente a un escenario en movimiento constante, donde aparecen nuevos actores y participantes y donde la regulación y cumplimiento de la normativa es fundamental.

Quien compartió algo del panorama con RÍO NEGRO fue Raúl Martín, presidente de este grupo de empresarios que con su actividad abarcan rubros que van desde obras civiles, montajes, soldaduras, prefrabricados de hormigón y comunicaciones, hasta cathering, transporte, mediciones fisicas, rental de equipos, rental de vehiculos y maquinaria, entre otros. 84 son en total las firmas que allí se reúnen, con un comité a la cabeza, para transmitir sus necesidades a las autoridades y a la vez, gestionar medidas con la fuerza del apoyo conjunto.

De cara a un nuevo aniversario de la localidad, Martín hizo hincapié en la importancia del trabajo planificado para lograr un movimiento continuo y cuidar los puestos laborales, evitando que queden firmas o trabajadores inactivos, como ocurre sobretodo con aquellos que llegan desde otras provincias, alentados por la expectativa que genera Vaca Muerta. Por eso insistió en el beneficio de la contratación de mano de obra local, con la que insisten en la inversión para capacitación actualizada, generando así aspirantes calificados para los roles que la industria requiere.

Completar el “círculo virtuoso”, como este dirigente le llama a la posibilidad de lograr la contratación de sus asociados, junto con el ingreso y la estabilidad de los operarios y empleados que integran la Bolsa de Trabajo, es para la Ceisa una victoria que celebran, aún más en tiempos de cierta incertidumbre por un contexto nacional e internacional que está acomodándose rumbo al 2026, sostuvo. Que las firmas tengan la seguridad de que sus planteos son abordados con seriedad y determinación es también otro de sus objetivos.

Convencido de que Añelo “es el lugar donde hay que estar para planificar el futuro”, valoró avances que nota al recorrer la localidad cada semana, como el refuerzo a la infraestructura y a las viviendas disponibles, en una comunidad de unos 12 mil habitantes estables, pero que llega a 15 mil por el arribo y salida de quienes participan de la tareas industriales.