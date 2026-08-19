Las reservas del BCRA superaron los US$50.000 millones: por qué advierten por el ritmo de compras y el «techo» al dólar

Las reservas internacionales del Banco Central (BCRA) volvieron a quebrar la barrera de los US$50.000 millones tras registrar un avance de US$410 millones que dejó el stock bruto en US$50.002 millones. Sin embargo, en la plaza financiera advierten que este hito contable no fue producto de una acumulación genuina de divisas, sino el resultado de un efecto de valuación favorable. El principal motor de esta suba fue el precio del oro, que trepó un 3,33% y le aportó cerca de US$300 millones al balance oficial, a lo que se sumó un contexto global de marcada debilidad del dólar frente a otras monedas de reserva como el euro, la libra y el yuan.

Detrás de este dato saliente para el balance de la autoridad monetaria, el mercado financiero observa con cautela un escenario cruzado por dos señales de alerta que condicionan el corto plazo. Por un lado, preocupa la fuerte desaceleración en el ritmo de compra de dólares por parte del BCRA en el mercado oficial. Por el otro, genera ruido el despliegue de un complejo andamiaje de tasas e intervenciones oficiales diseñado exclusivamente para sostener al tipo de cambio mayorista por debajo de un límite virtual.

Para mantener este frágil equilibrio entre sostener el dólar, intentar sumar reservas y administrar los pesos circulantes, el equipo económico se vio obligado a implementar una ingeniería financiera que comenzó a reflejar un impacto directo sobre la liquidez del sistema.

Por qué el mercado puso el ojo en el ritmo de compras de reservas

La contracara de la foto patrimonial positiva que mostró el Central es el magro flujo comprador que viene registrando la entidad en la plaza cambiaria. Durante la última rueda, el BCRA apenas logró adquirir US$15 millones, absorbiendo solo el 3% del volumen total operado. Al analizar el desempeño mensual, los distintos reportes del mercado coinciden en que el ritmo de acumulación sufrió un freno abrupto.

En lo que va de agosto, el promedio de compras diarias oscila entre los US$30 y US$33 millones por jornada. Esta cifra representa un desplome total si se la compara con el poder de fuego que mostró la entidad meses atrás, cuando lograba absorber un promedio de US$103 millones diarios en julio o los US$137 millones que registraba en mayo.

Esta menor participación compradora contribuye a contener la cotización oficial, pero atenta directamente contra el objetivo de recomponer reservas sólidas.

Qué pasó con el dólar este miércoles 19

En paralelo, el foco de tensión está puesto en el comportamiento del dólar mayorista, que cerró la jornada en $1.497.

A pesar de que el techo formal de la banda cambiaria oficial anunciada por el Gobierno se ubica considerablemente más arriba —en torno a los $1.866—, en la city dan por sentado que el Ejecutivo estableció una barrera de facto en los $1.500, según reveló Ámbito Financiero.

El objetivo de esta ancla es contener cualquier expectativa devaluatoria y defender el proceso de desinflación, luego de que el índice de precios minoristas marcara un 2,1% en julio. En sintonía con esta relativa calma, las cotizaciones alternativas operaron sin grandes saltos, con el dólar MEP ubicándose en $1.522 y el blue avanzando levemente hasta los $1.560.

Para sostener esta cota y evitar la volatilidad cambiaria, el Banco Central interviene en el mercado de futuros mientras el Tesoro retiene en los bancos los pesos excedentes de sus licitaciones para no inyectarlos de golpe. Sin embargo, este esquema restrictivo empujó al alza las tasas cortas, dejando a la TAMAR en 24,50% y la BADLAR en 22,25%.

Ante este panorama, consultoras como Outlier advirtieron que la opacidad de la estrategia oficial genera confusión entre los operadores, quienes no logran distinguir si la prioridad del Gobierno es restringir la liquidez, empinar la curva de pesos o contener el tipo de cambio.

En la misma línea, la firma 1816 señaló que la decisión de «marcar» los $1.500 como un techo rígido terminó golpeando la paridad de la deuda soberana en dólares en comparación con otros mercados emergentes, empujando al riesgo país a acercarse nuevamente a la zona de los 500 puntos básicos.