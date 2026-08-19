El riesgo país sigue arriba de los 500 puntos y tocó su nivel más alto en tres meses: caen los bonos y las acciones argentinas

El riesgo país argentino quebró la barrera de los 500 puntos básicos ayer y hoy alcanzó su registro más alto en tres meses, tras haber tocado un pico intradiario de 512 unidades y operar en torno a los 502 puntos. El indicador elaborado por el banco de inversión J.P. Morgan profundizó su tendencia alcista en una rueda marcada por la aversión al riesgo en los mercados emergentes y una nueva sangría de los bonos soberanos en dólares, que registran caídas de hasta el 2,9% esta mañana de miércoles 19 de agosto.

Así se desprende de los datos oficiales del mercado bursátil y del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en una plaza cambiaria donde el dólar mayorista cotiza a $1.495, el dólar oficial a $1.515 y los tipos de cambio financieros se ubican en $1.517,76 (MEP) y $1.577,20 (CCL). La escalada del índice —que a mediados de julio había tocado un piso de 403 unidades— responde al impacto combinado de turbulencias internacionales, dudas sobre la dinámica de reservas locales, y la solidez del Gobierno de cada a las elecciones 2027.

Los datos son oficiales y se despreden de los monitores de Rava Bursátil con corte a las 10:10hs.

Impacto en Wall Street: fuerte caída de bonos y ADRs bancarios

La ola de ventas afectó de lleno a la curva de deuda soberana hard dollar y a las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York:

Bonos en dólares: El Global 2046 (GD46D) encabezó las pérdidas con un retroceso del 2,9% , seguido por el Bonar 2035 (AL35D) con un -2,3% , el AE38D (-1,8%) , el GD35D (-1,8%) y los títulos AL29D y AL30D , que cayeron 1,4% .





El encabezó las pérdidas con un retroceso del , seguido por el con un , el , el y los títulos , que cayeron . ADRs en Nueva York: Las entidades financieras lideraron los números rojos con bajas en Banco Macro (-3,5%), BBVA Argentina (-3,3%), Banco Supervielle (-3,3%) y Grupo Financiero Galicia (-3,0%), mientras que YPF retrocedió 3,8% y Corporación América cayó 4,3%.

Deuda tecnológica en EE. UU. y el ritmo de compras del BCRA

El frente externo estuvo condicionado por el nerviosismo global ante el elevado nivel de endeudamiento corporativo de los gigantes tecnológicos (Meta, Alphabet, Microsoft y Amazon) para financiar inversiones en Inteligencia Artificial, sumado a la firmeza de las tasas del Tesoro estadounidense a diez años (4,70% anual) y el alza internacional del petróleo (impulsado por el conflicto en Medio Oriente y el estrecho de Ormuz).

En el plano doméstico, los operadores señalan la desaceleración en el ritmo de acumulación de divisas del Banco Central, que en su última intervención oficial sumó apenas US$10 millones. Con los rendimientos de la deuda argentina acercándose nuevamente al 10% anual en moneda dura, el acceso al crédito internacional continúa cerrado, obligando al equipo económico a sostener su programa financiero sin financiamiento externo.