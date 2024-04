Lavandas del Limay: una experiencia de producción agroecológica

Por INTA.

La lavanda, cultivo en crecimiento en la Argentina, es una planta arbustiva, perenne, de única floración anual y forma parte del sector de aromáticas, algunas variedades también se utilizan como ornamentales. Hace cinco años el Grupo de Cultivos Intensivos del INTA Bariloche brinda apoyo técnico a una finca conocida como “Lavandas del Limay” en una experiencia de producción de estas plantas con tecnologías aplicadas a potenciar el cultivo de manera sustentable.

Ariel Mazzoni –investigador del INTA Bariloche– detalló que el acompañamiento del INTA se encuentra “en el manejo de invernaderos y sustratos para propagación, adopción de riego por goteo automatizado, y la nutrición del cultivo. Además, durante el último año se incorporó un instrumento tecnológico datalogger con el cual pueden registrar la humedad y temperatura del suelo y ambiente, para obtener datos importantes para la correcta utilización del agua de riego en el cultivo de lavanda”.

Lavandas del Limay, un emprendimiento familiar a orillas del río Limay –predio de una hectárea ubicado en el paraje Villa Llanquín a 30 kilómetros de la ciudad de San Carlos de Bariloche, Rio Negro camino a Neuquén–. Allí propagan y cultivan lavandas como eje principal productivo.

La experiencia cuenta con un modelo de negocio de producción y turismo que con el acompañamiento del INTA mejoró el rendimiento de producción de flores en el cultivo y se estableció un invernadero para producción de plantines de calidad que se comercializan a otras provincias.

El INTA Bariloche reconoció a este emprendimiento por el cuidado del medio ambiente y el desarrollo de un modelo de turismo rural.

Mazzoni explicó que el valor agregado del cultivo se consigue a partir de las flores, “de allí se obtiene aceite esencial y la materia prima además se comercializa como flor seca. Se le da valor a partir del desarrollo de productos de cosmética, aromaterapia, infusiones, en alimentos, bebidas, entre otros”.

Y agregó que “para el INTA es muy satisfactorio acompañar a productores que apuestan a la innovación y diversificación productiva, y que en este caso han logrado mejorar su agronegocio con la adopción de tecnología de cultivo y agregado de valor en sus productos”.

Cristian Signorelli, es uno de los dueños junto a Maximiliano Agüero Pellegrini de la finca, y señaló que ellos abordan el cultivo de manera agroecológica. “Lavandas de Limay es un parque agroecológico en donde producimos plantas, aceite esencial e hidrolatos, trabajamos con esta metodología para mantener toda la cadena de producción lo más natural posible”.

“Esto significa que no utilizamos ningún tipo de pesticida que puedan dañar al ecosistema, utilizamos bioinsumos, más que nada porque varios de nuestros productos se consumen y por eso lo mantenemos lo más orgánico posible. Todo lo que aplicamos a la planta ya sea el fertilizante y abono es todo natural, para que quienes consumen nuestros productos –aceites esenciales y las flores- lo hagan de manera sana, sabiendo que no tienen ningún producto químico. Esto se da tanto en el cultivo como en el proceso de producción y envasado, ya que no solo mantenemos este método para la materia prima, también en el proceso de obtención de los productos finales”, destacó el productor.

Desde hace 10 años, la finca está destinada a buscar una forma de vida más saludable, un espacio integral donde se realizan diversas actividades por el bienestar, la salud y la belleza. Revolucionaron el concepto de vida saludable y sostenible, desde su cultivo hasta el agregado de valor creación de productos como aceites esenciales, biocosméticos, jabones artesanales y sales de baño.

“A partir del trabajo en conjunto con el INTA, empezamos a desarrollar no solamente el tema de la reproducción de plantas –los plantines–, sino también con respecto al cultivo, el manejo de fertilizantes y el riego. En particular mejoró bastante el tema de la producción de flores”, aseguró Signorelli.

Una de las características que tienen en la región es que el clima y el suelo es muy seco, se encuentra en la estepa patagónica. Signorelli detalló que “al crecer en un suelo bastante árido, no tiene mucho compuesto orgánico, se necesita algún tipo de manejo en el suelo particular para mejorar su calidad y que tenga los suficientes nutrientes y humedad para tener una floración productiva”.

En el marco del décimo aniversario de Lavandas del Limay, el INTA Bariloche reconoció a este emprendimiento por su compromiso con la producción, cuidado del medio ambiente y desarrollo de un modelo de turismo rural, debido a su producción orgánica, su interés en manejar el agua eficiente para riego e innovación en agroturismo.