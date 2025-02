$Libra: Dos especialistas cripto afirman que Javier Milei tuvo elementos para advertir previamente la estafa

El escándalo que salpica desde el fin de semana la investidura presidencial de Javier Milei en torno a la estafa cripto con el token $Libra, comienza a ofrecer matices que permiten comprender el tipo de operación financiera difundida por el mandatario, y su rol central como facilitador para la puesta en marcha de la misma.

Dado que el mercado de las criptomonedas es un universo en muchos casos desconocido, y que incluso suele estar vedado para profesionales que se han formado en materia económica y financiera, es muy importante encontrar puntos de apoyo en los especialistas para desentrañar lo que rodea al escándalo en torno a $Libra y Javier Milei.

Al respecto, dos especialistas consultados por DIARIO RÍO NEGRO, coinciden en que la inversión en $Libra no es una colocación sencilla para el inversor tradicional, que desde el primer momento estuvo a la vista el altísimo riesgo que implicaba apostar por el token difundido por el presidente, y son reticentes a catalogar a quienes perdieron dinero como «víctimas».

«Si hubo una persona que por ver un tweet de la persona que sea, por la razón que sea, decide con los ojos cerrados ir de frente y tomar una deuda y hacer todo el proceso, lo cierto es que como inversor, invirtió y si ganó, empató o perdió, ya es una cuestión del mercado» sostiene Ivan Tello, CEO y co fundador de Decrypto, una de las principales plataformas de trading cripto en Argentina.

Siendo una de las personas que mas conoce del mercado cripto en el país, Tello sostiene que siempre que un inversor elige las criptomonedas, la primera recomendación es hacer una investigación exhaustiva acerca de los fundamentos y respaldos del proyecto elegido. «Yo creo que muy poca gente pudo haber hecho, en el poco tiempo que tuvo, una investigación lo suficientemente sofisticada como para ver si era válido o no era válido invertir» afirma Tello.

Gisela Battiatto. Especialista en asuntos legales cripto de la ONG Bitcoin Argentina.

El punto es comprender de forma cabal si existían «red flags» o alertas que permitieran advertir de antemano el riesgo de una operación fraudulenta, y si el presidente Javier Milei tenía presentes esas mismas alertas antes de difundir $Libra.

Gabriela Battiato es parte del área legal de la ONG Bitcoin Argentina y especialista en compliance. Desde su conocimiento del mercado, señala que el riesgo en torno al lanzamiento de $Libra estaba a la vista, especialmente para quienes son inversores que conocen el entorno cripto. «La verdad es que de antemano se advertía que no había detalles acerca del modelo de negocios detrás de un proyecto que pretendía fondear emprendedores argentinos», explica Battiato.

«Desde como mi perfil de inversor, yo no voy a invertir en algo que acaba de salir ayer. No lo voy a hacer aunque el mismísimo Jesucristo baje en persona acá y me diga por Twitter invertí», afirma Tello. «Una plataforma que acaba de salir, un proyecto recontra nuevo, que no tiene historia, personas detrás que no tienen un track record en el mercado. No se quienes son«, lista Tello como elementos que permitían advertir el riesgo de antemano.

En este sentido, los especialistas señalan como un elemento determinante el contrato inteligente que el presidente colocó en su tweet original. Ese código abre la puerta a toda la información abierta que resume el proyecto de inversión registrado en la blockchain, en este caso sobre el código abierto de la criptomoneda Solana.

Ivan Tello. CEO y Co founder de Decrypto.

Es decir que quien ingresaba al contrato abierto que compartió Javier Milei en su cuenta personal de Twitter, tenía a su disposición toda la información disponible sobre $Libra antes de invertir. Es el motivo por el cuál los especialistas son reticentes a hablar de «víctimas», en tanto quien eligió invertir en $Libra conocía de antemano el riesgo, y todas las señales anticipaban que podía tratarse de una operación que buscaba retirar liquidez rápidamente.

«En el smart contract está visible toda la información del proyecto. Lo que uno veía al ingresar era un correo de Gmail, algo muy extraño para un proyecto serio de inversión. Pero por sobre todas las cosas la pregunta era, ¿cómo harán para lograr que los emprendedores argentinos reciban el fondeo? No había un solo detalle al respecto«, señala Battiato como alertas que estaban a la vista.

El punto pasa entonces por comprender la razón por la cuál el presidente Javier Milei decidió difundir un proyecto tan endeble que desde el vamos se presentaba como demasiado riesgoso para el inversor, y que dejaba entrever la posibilidad cierta de una estafa.

Los especialistas no dudan en señalar como un grueso error el posteo inicial del presidente Javier Milei, en tanto el mandatario es alguien entendido en la materia y contaba con los elementos suficientes como para advertir el riesgo.

«El presidente se equivocó. En especial porque dado como terminó el proyecto, está a la vista que fue una estafa. Que la intención final era que todos los inversores entren, sacarles el capital, y hacerles rug pull», señala Tello en relación a la estrategia que consiste en inflar inicialmente la cotización del activo mediante compras masivas, y luego retirar rápidamente el capital, generando un derrumbe en el precio. Tal parece ser la forma en que operaron quienes lanzaron $Libra el pasado viernes.

«Está claro que si el presidente no hacía el post, nadie hubiese conocido acerca de $Libra. Pero también es cierto que es normal en los lanzamientos de este tipo de activos que se utilice a una figura pública para generar el impacto inicial» explica Battiato, y luego refiere a la utilización del concepto de «estafa piramidal» o «esquema Ponzi».

En tal sentido, la especialista acuerda con el riesgo inicial y las dudas que generaba un proyecto que a todas luces carecía de fondeo inicial y respaldo, pero advierte que el caso $Libra no tiene las características de un esquema Ponzi: «No estamos en presencia de una estafa similar a la de Generación ZOE en San Pedro, donde había promesas de ganancias ridículamente altas, y donde la premisa era invitar a un amigo para hacer crecer la pirámide», señala Battiato.

En definitiva, los especialistas cripto entienden que $Libra se presentaba de antemano como una posible estafa, aunque afirman que los inversores que apostaron por el cripto activo difundido por el presidente, conocían de antemano el riesgo.