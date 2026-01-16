Dólar a la baja y reservas en alza: cayó la demanda y la venta de ahorros sostiene la calma financiera

La venta de dólares aporta a la estabilidad del tipo de cambio. (Foto: Clarín fotografía)

El balance de la primera quincena de enero arroja una foto de dos caras. En el plano financiero, el gobierno de Javier Milei celebra números que superan las expectativas: el Banco Central logró acumular más de 500 millones de dólares en un mes estacionalmente difícil, validando una estrategia que ayer recibió el elogio explícito del Fondo Monetario Internacional (FMI) por «recuperar el tiempo perdido».

«Estamos ante un escenario ideal para el Gobierno en términos cambiarios», explicó el economista Pablo Wende en su análisis semanal por Río Negro Radio. Señaló que la autoridad monetaria aprovecha una ventana única: si no estuviera interviniendo con compras diarias, el dólar financiero probablemente caería por debajo de los $1.400 debido a la sobreoferta de divisas.

«Des-dolarización» forzada

¿Por qué sobran dólares si la actividad económica sigue fría? Para el analista, la respuesta radica en el comportamiento de las familias y las empresas, que están liquidando sus ahorros para cubrir gastos corrientes y por una compra desmedida durante el año pasado por la incertidumbre electoral.

«Hay un fenómeno de des-dolarización forzada. La gente se dolarizó mucho en 2025 por la incertidumbre electoral y ahora se ve obligada a vender esos dólares para pagar impuestos, vacaciones o simplemente vivir, porque con el flujo de pesos no llegan», detalló Wende. Esta dinámica genera una paradoja: la estabilidad cambiaria se sostiene, en parte, por la necesidad de liquidez del sector privado.

La alarma: 33.000 empleos menos

La contracara de este «veranito» financiero son los datos de la economía real, que muestran un deterioro preocupante. Wende puso el foco en la «caída crítica» del empleo registrado: según las últimas cifras oficiales de octubre, se perdieron 33.000 puestos de trabajo en blanco, marcando el peor registro desde el primer trimestre de 2024.

El ajuste golpea transversalmente a los sectores productivos:

Industria: -6.700 puestos.

Comercio: -4.000 puestos.

Construcción: -2.000 puestos.

«Las empresas están tratando de mantenerse a flote y recortan personal para sostener la rentabilidad, ante un consumo interno que no reacciona y un poder adquisitivo que no arranca», advirtió el periodista especializado.

Celulares: bajan los aranceles

Finalmente, en un intento por oxigenar el consumo de tecnología, el Gobierno eliminó los aranceles de importación para celulares (bajaron del 35% al 0%). Wende señaló que, si bien la medida reduce los costos, la brecha con el exterior persiste por la carga impositiva interna.

«Un iPhone 17 que en Estados Unidos cuesta US$846 final, acá se paga US$1.326. Sigue siendo un 55% más caro, aunque hace un año costaba el triple», concluyó.

