Llega el Black Friday 2025: una guía sobre cómo acceder a los mejores descuentos sin caer en estafas

A partir de este viernes comienza el Black Friday en Argentina.

El fenómeno global de compras Black Friday llega al país. La tradicional fecha de descuentos y promociones de productos en los distintos sitios web, es la oportunidad para los usuarios de adquirir sus productos preferidos o regalos de fiestas de fin de año.

La edición 2025 comenzará este viernes 28 de noviembre y se extenderá hasta el lunes 1 de diciembre. Las grandes cadenas y comercios dispondrán de ofertas en sus productos a través de los sitios web como en sus locales presenciales.

En la campaña, los comercios presentarán ofertas en los cuatro días del evento con descuentos de hasta 50% de descuento. Para los usuarios, es una gran oportunidad de adquirir productos a menor precio, sobre todo si el foco está puesto en los regalos para las fiestas.

Black Friday 2025: cómo aprovechar promos sin car en estafas

En el desarrollo del Black Friday, distintos sitios web engañosos o estafas aprovechan la ocasión para timar a los usuarios.

Distintos sitios web y especialistas en Ciberseguridad recomiendan tomar algunas medidas de prevención para evitar caer en estafas:

Controlar que el sitio web cuente con el protocolo «https» y candado de verificación de autenticidad.

y candado de verificación de autenticidad. Averiguar si el sitio web participa oficialmente del Black Friday.

Al momento de entrar en sitios web, verificar que sean los links oficiales.

Evitar el uso de tarjetas de crédito en sitios web no confiables.

en sitios web no confiables. No entrar en links compartidos en WhatsApp y Correos electrónicos no verificados

También se recomienda verificar los precios previo al fin de semana. Durante el Black Friday comparar los precios anteriores con las promos para evitar caer en falsos descuentos.