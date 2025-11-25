Black Friday 2025: el mapa de las mejores ofertas para viajar

El Black Friday vuelve a mover la brújula del turismo con descuentos que anticipan la temporada de verano.

Hay fechas que no necesitan presentación, el Black Friday es una de ellas. Llega puntual, se instala en cada pantalla y en pocas horas convierte la planificación de fin de año en una mezcla de impulso, estrategia y oportunidad. Entre el 28 de noviembre y el 1° de diciembre, cientos de marcas volverán a desplegar descuentos fuertes en viajes, tecnología, moda, juguetes, gastronomía y más.

En el universo del turismo, ese que mueve deseos, agendas y también números, las señales ya están claras: este Black Friday vuelve a ser una de las mejores ventanas para anticipar la temporada de verano y hasta programar escapadas para 2026. Desde vuelos low cost hasta pasajes en micro para playas, sierras o ciudades, el abanico se abre para todos los presupuestos.

Vuelos: las oportunidades que ya marcan tendencia

JetSmart: el golpe más fuerte al bolsillo viajero

La low cost volvió a jugar fuerte. Esta vez, con tarifas internas que sorprenden incluso para quienes siguen precios cada semana.

Vuelos a Salta, Mendoza, Trelew y otros destinos por menos de $30.000 por tramo.

Opciones aún más económicas para quienes vuelan con equipaje de mano o aceptan fechas flexibles.

Para quienes necesitan cerrar un vuelo rápido sin romper el presupuesto, es una de las propuestas más competitivas del evento.

Despegar se prepara para convertirse en una de las grandes estrellas del turismo durante estas jornadas de descuentos y promociones. De su sitio se desprende una propuesta ambiciosa: no solo vuelos, sino paquetes, alojamientos, actividades y alquiler de autos, con condiciones más flexibles para quienes buscan hacer realidad su próximo viaje.

Despegar

Sao Paulo, destino completo de Brasil. Gentileza Turismo Sao Paulo.

Principales beneficios del Black Friday de Despegar

En la página de Black Friday de Despegar se destacan “ofertas increíbles” para viajes al exterior.

Cuotas sin interés: durante este Black Friday se podrían lograr hasta 18 cuotas sin interés para viajes nacionales con bancos seleccionados, y 12 cuotas sin interés para paquetes y hoteles nacionales.

No es solo volar: su campaña incluye reducciones para paquetes turísticos, hoteles, actividades (excursiones, tours), y alquiler de autos.

Despegar invita a los usuarios a suscribirse con su correo electrónico para recibir ofertas exclusivas del Black Friday “antes que nadie” y recomiendan usar la app de Despegar para estar al tanto de las promociones durante el Black Friday, incluso desde cualquier lugar.

Internacionales: el salto de Almundo

La agencia ya adelantó rebajas que apuntan directo a la próxima temporada alta del hemisferio norte.

Vuelos a Miami, Cancún o Punta Cana por debajo de los USD 1.000.

Descuentos acumulables en hoteles y paquetes completos.

Una combinación tentadora para quienes piensan en viajes largos o quieren asegurarse tarifas antes de que diciembre haga lo suyo.

Escapadas nacionales: el regreso del micro como aliado

Entre tanto precio en dólares, Plataforma 10 aparece con una propuesta terrenal —y muy buscada— para familias, grupos y viajeros jóvenes que necesitan ajustar números sin resignar vacaciones:

Pasajes a la Costa Atlántica desde $40.000.

Misiones, Córdoba y otros destinos al mismo valor.

Son tarifas pensadas para quienes proyectan escapadas cortas o vacaciones accesibles, con fechas de viaje que permiten combinar feriados, fines de semana largos y el verano.

Vuelos, paquetes y escapadas: las oportunidades más fuertes para viajar antes de fin de año.

Cómo aprovechar el Black Friday sin caer en trampas

Entre el entusiasmo y la urgencia, algunas decisiones pueden salir mejor si se afloja el impulso y se suma estrategia:

Elegir un tipo de destino antes del 28: mar, sierras, una ciudad puntual o una región. Esa brújula simplifica la búsqueda.

mar, sierras, una ciudad puntual o una región. Esa brújula simplifica la búsqueda. Revisar precios previos: comparar tarifas unos días antes ayuda a detectar si la rebaja es real.

comparar tarifas unos días antes ayuda a detectar si la rebaja es real. Mirá financiación y medios de pago: bancos, tarjetas, Mercado Pago y MODO suelen ofrecer beneficios diferentes.

bancos, tarjetas, Mercado Pago y MODO suelen ofrecer beneficios diferentes. Leer las políticas de cambios y cancelaciones: hay tarifas que no permiten reprogramar sin costo.

hay tarifas que no permiten reprogramar sin costo. Verificar reputación y servicios: especialmente en micros y paquetes, confort y tiempos de viaje importan tanto como el precio.

El momento justo para adelantar la temporada

El Black Friday funciona como una bisagra: llega antes de diciembre, cuando el verano empieza a calentar motores y los precios también. Para muchos viajeros, estas cuatro jornadas son el último respiro para comprar con valores previos al salto de temporada. Para otros, es la posibilidad de darle forma —al fin— a ese viaje que se viene aplazando.

Los pasajes y paquetes podrán comprarse directamente desde los sitios oficiales de cada empresa o, en el caso de los micros, a través del portal de Central de Pasajes y su app para iOS.

Entre ofertas, tentaciones y comparaciones, lo cierto es que estos días vuelven a colocar a los viajes en el centro de la escena. Y quizás ahí resida la magia del Black Friday: en ese instante en que una tarifa baja se convierte en un plan, y un clic abre la puerta al próximo destino.