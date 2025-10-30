Cyber Monday 2025: cuándo empieza y qué marcas participarán 

El fin de año es el paraíso para los fanáticos de las compras: a principios de noviembre está el Cyber Monday, uno de los eventos de rebajas online más importantes y un par de semanas después se lleva a cabo el Black Friday, con promociones imperdibles de cara a las fiestas.

Cuándo es el Cyber Monday 2025

Este 2025, el Cyber Monday se celebrará el lunes 3, el martes 4 y el miércoles 5 de noviembre. Durante esas tres jornadas, las principales tiendas online ofrecerán rebajas en miles de productos, con envíos rápidos y beneficios especiales para usuarios registrados.

El Cyber Monday se convirtió en una tradición para los argentinos, que aprovechan la fecha para adelantar las compras navideñas o renovar tecnología, electrodomésticos e indumentaria. Las plataformas de e-commerce ya se preparan para recibir millones de visitas, reforzando sus sistemas de atención al cliente y logística ante la enorme demanda.

Fechas clave del calendario de descuentos

Lunes 3 de noviembre: inicio del Cyber Monday 2025.

Martes 4 y miércoles 5: continuidad de las ofertas online.

Viernes 28 de noviembre: Black Friday 2025.

Fin de semana posterior: extensión de rebajas y promociones especiales.

Qué marcas participarán del Cyber Monday

Entre las tiendas que figuran como participantes en el sitio oficial del Cyber Monday 2025 se encuentran:

Samsung

Adidas

Mercado Libre

Frávega

Farmacity

Carrefour

Garbarino

Musimundo

Dexter

Open Sports

Sportline

Cetrogar

Compumundo

TiendaMía

Puma

Ribeiro

Falabella

HP Store

Philips

Sony

Estas empresas ofrecerán descuentos especiales, cuotas sin interés y beneficios exclusivos durante los tres días del evento, combinando campañas digitales, envíos rápidos y promociones con bancos y billeteras virtuales.