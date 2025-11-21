Premian a jóvenes de Río Negro por un proyecto que hizo realidad el sueño de llevar agua potable a Peñas Blancas

La comisión de Rio Negro, formado por 7 jóvenes, participó en la Semana de Integración Federal (SIF) y obtuvo el primer lugar con su proyecto de llevar agua potable a la localidad de Peñas Blancas. La propuesta se presentó en Bueno Aires y consiguió la ayuda de inversiones para llevar a cabo el trabajo.

La actividad es organizada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y participaron más de 400 jóvenes de 23 provincias. En el lugar se prestó el intercambio de ideas y proyectos, diálogo, articulación de iniciativas y propuestas de inversión pública en el cierre de la edición 2025 del Programa Federal de Formación «Gestión para el desarrollo«.

La propuesta surgió por el Programa Federal de Formación para impulsar las capacidades de jóvenes estudiantes, profesionales y actores institucionales con el fin de planificar diseños de políticas públicas innovadoras y con el objetivo de solucionar problemáticas territoriales y sociales. Todo es acompañado por miembros de los gobiernos provinciales en compañía de cada comisión de las 23 provincias.

«Agua para el Valle»: el proyecto ganador de Río Negro

El grupo estuvo compuesto por jóvenes estudiantes y profesionales de la provincia: Agustín Valdes (General Roca), Julián Valenzuela (Cipolletti),Tomas Durisburu (Allen), Victoria Ferrari (Bariloche), Damiana Rochetti (Choele Choel), Mariela Minucucchi (El Bolsón) y Esteban Fernández (Catriel). Se manejaron distintas problemáticas de la provincia para tratar y desarrollar. La problemática elegida fue la escasez de agua en Peñas Blancas, considerado entre las propuestas como la más urgente en términos de producción local y social. El plan continuó con el reconocimiento de la crisis y formulación de soluciones para la localidad.

El estudiante de abogacía y representante de General Roca, Agustín Valdes dialogó con DIARIO RÍO NEGRO y brindó detalles sobre lo vivido previo y durante la semana de integración: «Junto al grupo debatimos sobre cuáles eran las problemáticas que afronta la provincia. Mi compañero Esteban Fernández propuso lo que sucedía en Peñas Blancas ante la falta de agua debido al alto nivel de sal en el agua de los acuíferos y coincidimos que era la situación más compleja para tratar».

Tras algunas investigaciones, el equipo determinó que se necesitaba una planta de ósmosis inversa, y que los filtros de bioarena permitirían conseguir el agua potable sin necesidad de incluir químicos o demás intervenciones artificiales.

Sobre el desarrollo del evento, Valdes detalló: «Las actividades se dividieron en dos etapas, el 18 de noviembre consistía en debates con el resto de provincias sobre sus problemas ambientales y sociales. Junto a mis compañeros presentamos el proyecto ante un jurado y el resto de organizaciones donde la gente mostró mucho interés».

Agustín Valdes y Tomas Durisburu en la presentación del proyecto «Agua para el Valle» (Foto: gentileza)

El proyecto «Agua para el Valle» obtuvo el 1° lugar a nivel nacional. El CFI ofrecerá herramientas y conocimientos para la creación de políticas públicas. Ahora el grupo buscará conseguir financiación y mayor nivel de concientización sobre el tema. El proyecto de «Agua para el Valle» se enfocó en Peñas Blancas pero parte con la iniciativa de desarrollarse en emás localidades con el foco de la problemática de agua potable.

En esta edición Rio Negro se coronó con el primer lugar por primera vez: «Depúes de tanto trabajo, clases,charlas con expertos, viajes dieron fruto. Ese momento de euforia no lo vamos a olvidar jamas con el grupo.» Agregó Valdes que también demostró su empatía con la problemática y el deseo de seguir confrontando los problemas sociales y productivos de la provincia: «Vimos en persona todo lo que pasa en Peñas Blancas, queremos reunirnos con autoridades provinciales y nacionales para que alguien nos apoye y brinde todo para realizarlo. El proyecto está pensado para aplicarse no solo en la región, sino también en el resto del pais».