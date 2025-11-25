Asesinato del periodista Juan Caliani en Neuquén: este miércoles, comienza el juicio que definirá la pena

El proceso judicial que busca determinar las penas para los dos jóvenes que admitieron haber asesinado al periodista y militante universitario Juan Caliani comenzará este miércoles en Neuquén. Las audiencias se desarrollarán entre el 26 de noviembre y el 12 de diciembre, en la Ciudad Judicial.

El caso conmocionó a la comunidad neuquina desde el 1 de abril de 2024, cuando Caliani fue atacado dentro de su vivienda por dos adolescentes que ingresaron con fines de robo. El crimen generó un profundo impacto en la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), donde el joven de 34 años era un referente activo.

Cómo será el juicio de cesura

La Dirección de Asistencia a Impugnación y Coordinación de Juicios estableció que la cesura se realizará durante todos los días hábiles entre el 26 de noviembre y el 12 de diciembre. El proceso estará a cargo de un juez de menores, quien deberá evaluar si corresponde aplicar una pena y cuál será su tipo y extensión.

Los dos adolescentes, de 16 y 17 años al momento del crimen, reconocieron los hechos poco más de un mes después del asesinato. Tras admitir su responsabilidad, el magistrado declaró su autoría y ordenó un tratamiento cautelar mientras aguardaban la realización del juicio de cesura, que se concretará una vez alcanzada la mayoría de edad.

El crimen que conmocionó a Neuquén

El asesinato ocurrió en la vivienda de Caliani, ubicada en Luis Beltrán y Purrán, en el barrio La Sirena de Neuquén. Según relató su madre, Ana Mercado, los jóvenes irrumpieron en la casa con intenciones de robo y atacaron al periodista con un cuchillo tomado del propio domicilio. La autopsia confirmó que recibió dos heridas cortantes y punzantes, una de ellas mortal, además de lesiones defensivas en manos y antebrazos.

La Policía realizó peritajes, entrevistas a vecinos y análisis de cámaras de seguridad; sin embargo, no se detectaron registros del movimiento de los agresores ni móviles cercanos al momento del hecho.

El rol de la comunidad, la UNCo y el pedido de justicia

Desde el primer día, la comunidad universitaria expresó su acompañamiento a la familia y su pedido de justicia. Caliani era reconocido dentro de la UNCo por su trayectoria como consejero superior, consejero directivo de FADECS y militante de la agrupación CEPA. Su participación constante en espacios institucionales y de representación estudiantil lo convirtió en un referente cercano para estudiantes, docentes y no docentes.

La Universidad destacó que el proceso judicial representa una instancia necesaria para la reparación, la verdad y el reconocimiento del daño causado. En una convocatoria abierta, los familiares de Caliani manifestaron que la presencia de la comunidad será un gesto simbólico fundamental: “Para nosotros, su presencia será un abrazo y un reconocimiento a nuestro querido hijo y hermano, a quien le arrebataron la vida de manera cruel e innecesaria”.

Lo que se espera del juicio

Durante las audiencias, el juez deberá analizar las circunstancias del crimen, el grado de responsabilidad de los acusados, los informes técnicos sobre su evolución en el marco del tratamiento cautelar y las recomendaciones de los equipos interdisciplinarios. La cesura es la etapa en la que se define si corresponde una pena, qué tipo de sanción se aplicará y bajo qué condiciones.

Para la UNCo, el juicio también se convierte en un momento de memoria activa. Sus allegados y familiares remarcan que obtener justicia para Caliani es fundamental no solo para su entorno más cercano, sino para toda la comunidad universitaria que lo vio crecer como estudiante, dirigente y militante comprometido con los valores democráticos.

Una agenda cargada de expectativa

Entre el 26 de noviembre y el 12 de diciembre, cada audiencia será observada con atención por familiares, compañeros y referentes institucionales que acompañarán el proceso.

El juicio de cesura no solo definirá la pena de los acusados: será también la instancia en la que la comunidad podrá reafirmar su pedido de justicia plena y mantener viva la memoria del periodista y militante.