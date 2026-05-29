Luis Caputo aseguró que se rehabilitaron 200 kilómetros de rutas del Mercosur «con inversión 100% privada»

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que ya se rehabilitaron 200 kilómetros del Mercosur y destacó que se logró en cinco meses a través del plan de licitación que lanzó el Gobierno.

Luis Caputo sobre las rutas del Mercosur

La afirmación del funcionario llegó luego de que saliera al cruce con quienes acusan al Ejecutivo nacional de no haber logrado avances en esa matera. Fue mediante un posteo en redes sociales donde escribió: «El nuevo sistema de concesiones ya está mostrando resultados concretos».

Caputo señaló que «en sólo 5 meses se rehabilitaron más de 200 km de las Rutas del Mercosur con inversión 100% privada, alcanzando condiciones óptimas de transitabilidad en uno de los corredores logísticos más importantes de la Argentina y de toda la región».

Al mismo tiempo precisó que «los trabajos se realizaron sobre las RN 12 y 14, entre Zárate (Buenos Aires) y Gualeguaychú (Entre Ríos)». Luego señaló que «las obras estaban previstas para ejecutarse durante el primer año de contrato, pero fueron finalizadas en tiempo récord gracias al nuevo esquema concesionado».

Sobre el final de su publicación en X, escribió: «En los próximos meses se rehabilitarán los 540 km restantes que completan la Etapa I y seguiremos avanzando hacia la modernización integral de más de 9.000 km de rutas nacionales que integran la Red Federal de Concesiones».