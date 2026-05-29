Confirmado: Javier Milei viajará a Estados Unidos para los festejos del 4 de julio

Confirmado: Javier Milei viajará a Estados Unidos para los festejos por el 4 de julio

Finalmente se confirmó que el presidente Javier Milei viajará a los Estados Unidos. El viaje se programó para el 4 de julio, fecha en la que se conmemora el Día de la Independencia estadounidense.

«El viaje se va a hacer»

La información fue confirmada al sitio Infobae desde la Quinta de Olivos. Si bien aún no se conocen los detalles de la agenda en el país norteamericano, se supo que la primera parada del viaje será la ciudad de Nueva York.

“El viaje se va a hacer”, confirmaron fuentes cercanas al presidente. Durante los últimos días la información había cobrado mucho más fuerza y terminó por ratificarse este mismo viernes.

Otra fuente de la Presidencia indicó que no se descarta que una vez que llegue al distrito neoyorquino, se dirija a otras ciudades del país. Otra posibilidad que no se descarta es que se reencuentre con Donald Trump justo en una de las fechas más importantes para el líder estadounidense.

Para el republicano no se trata de un aniversario más debido a que el próximo 4 de julio se conmemora los 250 años de la adopción de la Declaración de Independencia de 1776, la cual marcó la separación formal del Imperio Británico. Incluso funcionarios de la Casa Blanca impulsan un billete de 250 dólares con el retrato del actual presidente. Un hecho que de concretarse, marcaría la primera aparición de una persona viva en la moneda estadounidense en más de 150 años.

Con este viaje, Javier Milei ya suma 18 ocasiones en las que se trasladó a Estados Unidos desde que asumió la presidencia en diciembre de 2023.

La última vez que Milei voló hacia Estados Unidos fue a comienzos de mayo para disertar en la 29° Conferencia Global del Instituto Milken. La visita incluyó dos instancias previas: una reunión con el presidente de la institución anfitriona, Michael Milken, y un encuentro posterior con un grupo reducido de empresarios. Allí fue con el ministro de Economía, Luis Caputo y el canciller Pablo Quirno.

Con información de Infobae

Javier Milei y su agenda de este 29 de mayo

El presidente llenó su agenda de encuentros clave. El primero fue con el gemólogo inglés Maurice Ostro. El empresario y filántropo visitó el Palacio de Gobierno a las 10.

Si bien no se conoce en detalle el motivo de la reunión, trascendió que el inglés estaría interesado en invertir en centros digitales para el procesamiento de datos.

Maurice Ostro posee la gema de topacio azul más grande del mundo, la misma fue hallada por su padre en Minas Gerais, Brasil, y su familia la donó para ser exhibida en la Galería de Minerales en 2016. Según lo informado en el sitio del registro oficial de obsequios, Javier Milei recibió unos gemelos y una pulsera de la piedra en cuestión.

Otra actividad del presidente, se programó para el mediodía. Javier Milei sumó un cónclave con representantes de la Cámara de Especialidades Medicinales (CEM), entidad que cuenta con «100 años de compromiso con la investigación y el desarrollo de medicamentos innovadores, seguros, eficaces y de calidad».

La reunión con el titular de la entidad, Gastón Domingues Caetano, se enmarca en medio de las tensiones abiertas a raíz del tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), una de las claves del acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Argentina.

La agenda del presidente se completa también con otro encuentro, a las 11, en la sede de Gobierno. La misma será con una delegación de Estados Unidos de la Cámara de Representantes del partido republicano. Trascendió que de esta cita podrían participar: Mario Diaz-Balart(R-FL), Enrique Cuellar (D-TX), Andrew Harris (R-MD), Chuck Edwards (R-NC), David Rouzer (R-NC), Jay Obernolte (R-CA), Brian Monahan y Susan Adams.