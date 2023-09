Los clientes suman dudas pero esperan con expectativas la devolución del IVA en Roca

«La verdad es que nosotros no les podemos brindar mucha información. La gente pregunta pero tiene muchas dudas de cómo y cuándo se le va a devolver el IVA«, eso fue lo que respondió un cajero de un céntrico supermercado de Roca al ser consultado sobre la respuesta de los clientes frente al beneficio anunciado la semana pasada por el ministro de Economía y candidato a la presidencia, Sergio Massa.

El tema es que ni los grandes comercios ni los minoristas tiene mayores definiciones de los que se anunció a través de los medios de comunicación. Y es por eso que cuando los clientes llegan a las cajas son pocas las respuestas que pueden obtener de los empleados de las distintas firmas.

«La empresa no interviene en la operatoria por lo tanto no puede y tampoco tiene ningún tipo de información«, se lamentó el gerente de una de las firmas que tiene su sucursal sobre calle Tucumán, quien pidió reserva de su identidad.

Desde la Verdulería Ais, uno de los comercios más tradicionales de la ciudad, la gerente de la firma aclaró que los clientes están bastante informados y que por lo general se manifiesta conforme con la medida de devolución del IVA. «Algunos están ilusionados», explicó aunque rápidamente detalló que desde el comercio no tienen información para brindar sobre la metodología de devolución que se implementará.

Esperan con expectativa

Muchos clientes todavía no están enterados de la devolución del IVA y otros creen que es exclusivamente para los beneficiarios que cobran asignaciones familiares.

Cristina, una vecina que había comprado en un supermercado ubicado sobre calle 9 de Julio, señaló que no le informaron nada en la caja y que se olvidó preguntar.

“Es para los que usan la tarjeta de ANSES, nada más, no es para todos”, expresó.

Un docente que había ido a comprar también comentó que no estaba al tanto de la medida. “No sé si me corresponde. He venido a comprar pero tampoco me han informado en la caja”, mencionó.

Enrique, un jubilado que va todos los miércoles a comprar al supermercado, contó que le hacen reintegros pero no le queda claro cuál es el criterio. “Hasta ahora me estuvieron devolviendo por ahí un IVA medio raro con la tarjeta de mi jubilación. Algunas veces me devolvieron, por ahí aparecen 500 pesos y otras 700”, contó.

¿En qué rubro?

Cuando los clientes llegan a las cajas, la primera duda que manifiestan son los rubros sobre los cuales recaerán los beneficios. «Nos preguntan rápidamente qué es lo que pueden comprar», explicó uno de los cajeros aunque inmediatamente aclaró que los vecinos ya tienen bastante en claro que la verdura y los artículos de limpieza ya forman parte de la nómina.

Cabe recordar que la medida establecida mediante la resolución beneficiará a más de 20 millones de personas. A partir de esta norma, los trabajadores que cobren salarios de hasta $708.000, monotributistas, jubilados y pensionados que perciban hasta seis haberes mínimos, y titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Tarjeta Alimentar o Potenciar Trabajo, recibirán el equivalente al 21% de sus gastos realizados con tarjeta de débito en bienes de primera necesidad.

El programa rige para todos los rubros de alimentos y bebidas e higiene personal, con un tope mensual por persona de $18.800, que se identificará según el CUIL o CUIT. El monto se acreditará en la cuenta bancaria del contribuyente a las 48 horas de realizada la operación. Cabe destacar que no habrá necesidad de realizar ningún tipo de trámite, ya que se activa de manera automática.

El beneficio de devolución del 21% del monto final estará vigente para la adquisición en comercios minoristas o mayoristas de frutas, verduras, lácteos, panificados, carnes y el resto de los productos que componen la canasta básica, como los de higiene personal.