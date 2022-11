Los detalles del nuevo acuerdo que beneficia a trabajadores petroleros

Sector petrolero. El sindicato consigue nuevas mejoras salariales para sus trabajadores.

Por Cra. Lourdes Weht Eliceiry (Chinni, Seleme, Bugner y Asoc.).

El sector petrolero se verá beneficiado con un nuevo acuerdo que adelanta los aumentos pactados e incluye, además, el pago de un bono no remunerativo. De esta manera, el sindicato logra nuevas mejoras salariales para sus trabajadores, las cuales detallamos a continuación:

Adelantamiento salarial

El nuevo arreglo adelanta para el mes de enero de 2023 el pago de la gratificación extraordinaria no remunerativa del 18,5%. De esta manera, en el período enero, febrero y marzo de 2023 se deberá abonar dicha suma de manera mensual, tomando como base los salarios del mes de abril de 2022 y teniendo en cuenta para su cálculo los mismos conceptos.

Cabe recordar que el acuerdo del mes de julio determinaba el pago de una gratificación extraordinaria en febrero 2023 con un 8,5% y en marzo con un 10%, ambos con naturaleza no remunerativa, pero teniendo como base todos los conceptos remunerativos y no remunerativos de la liquidación, convencionales y no convencionales, normales y habituales, viandas y ayudas alimentarias, excluyendo aquellos sujetos a bonos de facturación, adicionales, ayuda vivienda, asignación o vehículo.

Dato 18,5% Es el porcentaje de la gratificación extraordinaria no remunerativa, cuyo pago se adelanta para enero de 2023.

A su vez, en el mes de abril de 2023, tal como también establecía el acuerdo de paritarias originalmente, dicha gratificación pasará a ser remunerativa e integrará la planilla salarial.

También se indica que los importes de la suma en cuestión deben ser tenidos en cuenta para el cálculo del aguinaldo correspondiente al 2023.

Bono petrolero

Al mismo tiempo, en el mencionado acuerdo se establece el pago de una también denominada gratificación extraordinaria no remunerativa de $100.000 a pagarse en dos cuotas de $50.000 con los salarios de diciembre 2022 y febrero 2023.

La suma que se abonará es única, no está sujeta a repetirse y tienen como objetivo compensar el impacto del impuesto a las ganancias que sufrió el sector en los últimos meses, hasta la fecha de la firma del acuerdo.

Dato $65.000 Es el nuevo valor de la “Asignación Vianda Complementaria” desde noviembre 2022 a marzo 2023.

En el caso de los trabajadores que hayan ingresado luego del 1 de abril de 2022, van a recibir la suma de manera proporcional.

A su vez, mencionan la solicitud de que ambas gratificaciones, tanto la única como la del periodo enero a marzo 2023, estén exentas del impuesto a las ganancias.

Asignación vianda complementaria

Para finalizar, incrementan para el periodo noviembre 2022 a marzo 2023 el valor de la “Asignación Vianda Complementaria” pasando de $37.553 a $65.000. Es decir, que los trabajadores bajo los convenios de petroleros privados y jerárquicos tendrán el beneficio que las empresas aumentarán el reconocimiento por el impacto de impuesto a las ganancias en los salarios.

Contribución extraordinaria

En un acuerdo paralelo, se formalizo el pago de una contribución extraordinaria de $24.000 única, por cada trabajador. Las empresas deberán abonar a las entidades sindicales la contribución especial en cuotas iguales de $8.000 en conjunto con la liquidación de aportes y contribuciones a la seguridad social en enero, febrero y marzo de 2023.

Esta nueva carga por acreditar surge como resultado de los sucesivos acuerdos paritarios que se celebraron en el corriente año y por los que los trabajadores tuvieron un incremento porcentual de sus salarios que se traduce en un esfuerzo por parte de los sindicatos para su logro.