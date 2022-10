Zona Vaca Muerta: el acuerdo de Petroleros en Neuquén generó polémica en Chubut 

El incremento salarial paralelo a la paritaria que lograron los gremios petroleros de la región con las cámaras empresariales, por la implementación de la Zona Vaca Muerta, generó polémica en Chubut. Los sindicatos del sector reclamaron «igualdad de tratos» y se declararon en «estado de alerta». Un escenario que calienta la revisión paritaria trimestral.

Tal como publicó este medio la semana pasada, existía la posibilidad de que la implementación de la Zona No Convencional Vaca Muerta, a la que dio luz verde la Cámara de Empresas de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), de lugar a reclamos de otros sectores y/o gremios del país a pedidos similares. A menos de una semana de la unificación de la zona geográfica (ver adelante), ya se replicó en los gremios petroleros de Chubut.

«Felicitamos al gremio hermano, pero esto (Zona Vaca Muerta) ha hecho que tanto el gremio convencional como jerárquico de Chubut pidiera a la cámara empresaria la igualdad del trato en cuanto a los coeficientes zonales«, indicó el secretario adjunto de Petroleros Privados de Chubut, Carlos Gómez, a ADNSUR.

Sin medidas de fuerza anunciadas, el sindicato chubutense se declaró en estado de alerta y movilización lo que metió presión adicional a las cámaras empresariales para cuando tengan que sentarse a discutir la revisión paritaria con los gremios.

En otras palabras, se podría decir que la cámara que nuclea a las principales petroleras del país como YPF, Tecpetrol, Pan American Energy, Total, Pluspetrol, entre otras, se condicionó sola al hacer válido el reclamo del sindicato que lidera Marcelo Rucci.

El también legislador provincial, aseguró que el planteo es «natural» porque se está «discriminando» a los otros gremios. «La cámara adujo que no podía dar más aumentos por la situación económica, pero hace una semana firmaron otra cosa. Lo que están haciendo es invitar al conflicto”, señaló.

Acuerdos bajo presión

Las empresas aseguran que las negociaciones con los sindicatos de la región se realizan bajo una amenaza de paro constante lo que «condiciona» los resultados. Sin embargo, el tire y afloje entre las partes no es nada nuevo y tal como marcan los sindicalistas de Chubut hay una contradicción por parte de la CEPH.

«La industria tiene que crecer para arriba, no para los costados. En el momento que se deja de construir hacia arriba y nos quedamos en estos temas ponemos en juego el proyecto exportador», señalaron a este medio fuentes del sector en estricto off the record.

Qué es la Zona No Convencional Vaca Muerta

El sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa acordó hace unos 10 días con la CEPH la unificación de los trabajadores que representan bajo una misma región que denominaron Zona No Convencional Vaca Muerta. Esto se traduce en un incremento salarial con un piso cerca del 10% a partir de noviembre.

Además del aumento en los haberes, lo que acordaron es paralelo a la paritaria y responde a un reclamo de larga data del sindicato.

Para los trabajadores de la Cuenca Neuquina, este ítem -que es aparte al salario básico- estaba dividido en Convencional (Zona 2) y No Convencional (Zona 3). La primera fijaba un adicional del 42%, mientras que la Zona 3 del 63%.

A partir de la unificación de la zona geográfica los trabajadores de las tres provincias que abarca el gremio quedaron nucleadas en la Zona No Convencional que fija un adicional del 80%, en lugar de los montos anteriormente mencionados.