Los precios de las entradas para la final entre Argentina y España superan los US$10.000

La Selección Argentina volverá a disputar una final del Mundial. Tras vencer a Inglaterra en semifinales, el equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará este domingo a España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en un partido que definirá al campeón del mundo.

La expectativa por el encuentro hizo crecer la demanda de entradas y elevó considerablemente los precios. Conseguir un lugar en el estadio se transformó en un verdadero lujo: algunas localidades y paquetes de hospitalidad ya superan los US$20.000.

Según se informó, la FIFA comercializó las entradas en distintas etapas. Al comienzo del Mundial se puso a la venta cerca del 20% de la capacidad del estadio. Luego de la clasificación de España a la final se liberó otro 20% y, con el duelo definitivo ya confirmado entre argentinos y españoles, se espera la habilitación del resto de las localidades.

De acuerdo con la información publicada por ese medio, una entrada de Categoría 1, ubicada en la sección 143, fila 29, tiene un valor de US$14.000 por persona. En tanto, un boleto de Categoría 2, en la sección 343, fila 3, se ofrece por US$9.000.

Los paquetes premium

Los precios son aún más elevados para quienes buscan una experiencia exclusiva dentro del estadio.

Entre las opciones disponibles figuran paquetes de hospitalidad con acceso a sectores preferenciales y servicios adicionales. El paquete Single Match + Trophy Lounge tiene un costo de US$29.000 por persona, mientras que el Single Match + Champions Club se ofrece en la página oficial de la FIFA entre US$17.000 y US$19.000, según la ubicación y la disponibilidad.

Tras la clasificación de Argentina, el sitio oficial de venta de entradas registró una alta demanda y presentó demoras para acceder al sistema.

Cuándo se juega la final del Mundial 2026

La final entre Argentina y España se disputará el:

Fecha: domingo 19 de julio.

domingo 19 de julio. Hora: 16:00.

16:00. Estadio: New York/New Jersey Stadium (MetLife Stadium).

New York/New Jersey Stadium (MetLife Stadium). Ciudad: East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos.

Un duelo con historia

Aunque ambas selecciones se enfrentaron en varias oportunidades, solo registran un antecedente en una Copa del Mundo. Fue en Inglaterra 1966, cuando España se impuso por 2 a 1 en la fase de grupos.

Además, el encuentro será el cruce que no pudo concretarse en la Finalissima. Argentina llegó como campeona de la Copa América 2024 y España como ganadora de la Eurocopa del mismo año, pero ese partido nunca se disputó.

Ahora, después de eliminar a Inglaterra y Francia, respectivamente, argentinos y españoles volverán a encontrarse para definir al campeón del Mundial 2026 en uno de los partidos más esperados del calendario futbolístico.